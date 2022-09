Momento de dar un golpe sobre la mesa

Un inicio de temporada inédito para un Córdoba CF que busca sumar un seis de seis en su feudo en sus dos primeros encuentros en Primera RFEF. Tras vencer de forma contundente a Unionistas de Salamanca en el primer enfrentamiento de la historia entre ambos conjuntos, el destino ha decidido que la segunda jornada de la competición le brinde a El Arcángel un nuevo rival inédito: el CF Fuenlabrada. Recién descendido de Segunda División, el conjunto madrileño será una magnífica piedra de toque para el conjunto dirigido por Germán Crespo, que buscará dar un nuevo golpe sobre la mesa y reivindicar su posición de favorito a estar en la lucha por el ascenso.

El CF Fuenlabrada, un reto de altura para el Córdoba CF

Saber más

Los blanquiverdes abordarán este segundo duelo liguero con la confianza de haber caído, al menos hasta el momento, de pie en esta nueva Primera RFEF. Existían ciertas dudas alrededor del conjunto califal con respecto a su capacidad de adaptarse al tercer escalón del fútbol español, después de arrasar en Segunda RFEF. Sin embargo, nada parece haber cambiado en el feudo cordobesista, y la victoria ante Unionistas de Salamanca, unida al buen rendimiento otorgado por la plantilla durante la pretemporada con rivales de entidad como la UD Almería, el Granada CF o el Villarreal B, ha servido para que la ilusión vuelva a estar por las nubes en un cordobesismo que ya suma más de 12.500 abonados.

Para este nuevo enfrentamiento liguero, Germán Crespo tendrá a su disposición prácticamente al plantel al completo, con la única excepción de Ekaitz Jiménez, que aún sigue recuperándose de la lesión en su rodilla. Así lo afirmó el propio técnico granadino en la previa del encuentro, en la que no quiso dar ninguna pista sobre el once que sacará ante el Fuenlabrada, pero sí que dejó caer el hecho de que “el equipo funcionó el otro día”, por lo que se esperan pocos cambios en el once inicial con respecto al visto en el enfrentamiento ante Unionistas de Salamanca en la jornada inaugural de esta temporada 2022-23.

El CF Fuenlabrada, por su parte, contará con la única baja de Iban Salvador, que sigue cumpliendo su sanción desde la pasada temporada. Por otro lado, también habrá que estar atentos al estado de forma con el que ha llegado Álex Alegría a la disciplina fuenlabreña, después de haber cerrado su cesión en el último día de mercado. Y es que Mere tiene a su disposición una compensada y competitiva plantilla que hereda gran parte de la calidad del pasado año, cuando el equipo compitió en Segunda División. A esa calidad se le han sumado incorporaciones de nivel como Álex Mula, Enzo Zidane o Freixenet, que dan el salto de calidad y posicionan al Fuenlabrada como uno de los favoritos a lograr el ascenso.

Por lo tanto, se espera un duelo de grandes aspirantes en un escenario de lujo como El Arcángel, que afrontará su segundo partido consecutivo antes de que el Córdoba CF viaje, por primera vez en su historia también, a visitar al Celta B la próxima semana. Un duelo de titanes que buscarán dar un golpe sobre la mesa y seguir reivindicándose como dos de los grandes favoritos a optar a ese ascenso a Segunda División. El cordobesismo, sin duda, jugará un papel fundamental, y los más de 12.500 abonados con los que cuenta el conjunto califal tratarán de empujar a los suyos a conseguir un inicio de temporada perfecto.