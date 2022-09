Germán Crespo: “El Fuenlabrada está llamado a estar arriba toda la temporada”

Segunda jornada y segundo encuentro consecutivo que tendrá que afrontar el Córdoba CF de Germán Crespo en su feudo, El Arcángel. La amplia victoria por 4-1 cosechada la pasada jornada ante Unionistas de Salamanca sirvió para confirmar las buenas sensaciones arrojadas por el conjunto blanquiverde durante la pretemporada, y el debut en Primera RFEF de los califales no pudo ser mejor. Ahora toca el turno de enfrentarse a uno de los grandes favoritos a pelear por el ascenso, el Fuenlabrada, que tras caer la pasada temporada desde Segunda División, está dispuesto ahora a recuperar cuanto antes la categoría y ha confeccionado una plantilla acorde a ello.

El CF Fuenlabrada, un reto de altura para el Córdoba CF

El propio Germán Crespo ha definido al conjunto madrileño como un equipo “recién descendido de superior categoría, con un presupuesto de los más altos, que mantiene una base de lo mejor del año pasado en Segunda, y que se re ha reforzado bastante bien y con un número importante de jugadores, algunos de ellos de superior categoría”, siendo así “un equipo para intentar volver este año a Segunda División, muy experimentado y con una media de edad alta”, por lo que está “llamado a estar arriba durante toda la temporada”. Además, ha matizado que es un rival “de entidad que pondrá las cosas muy difíciles”, ya que Tiene mucha calidad individual y cualquier error que cometas lo aprovecha“. Sin embargo, eso no amilanará a un Córdoba CF que, con sus armas, planteamiento y dinámica positiva, intentará ”que se queden los tres puntos aquí y hacer así el seis de seis“ en este comienzo liguero.

La experiencia es una de las claves del Fuenlabrada en su confección de la plantilla, por lo que cabría esperar que el desarrollo del partido del Córdoba CF fuese similar al visto ante Unionistas, con un comienzo más físico y un final de partido basado en el banquillo. Nada más lejos de la realidad, puesto que Crespo pone el punto de vista en “cuando se abre la lata”, haciendo referencia a que en el pasado partido, si Carracedo logra anotar el lanzamiento que se estrelló con el palo en el primer tiempo, la cosa habría cambiado ya que “el rival se tiene que abrir, en bloque alto, con presión, y más espacios en esas transiciones”. “Tuvimos la suerte de que nos adelantamos pronto en la segunda parte, y eso hace que el partido se abra y las transiciones sean con más espacios. Sabemos que somos fuertes en ello, y si sale gente fresca desde el banquillo, te facilita mucho el partido”, ha concluido al respecto.

Pese a ser aún la segunda jornada del calendario, el Córdoba CF ya se enfrentará por primera vez, con su condición de líder, al segundo clasificado, una buena piedra de toque para seguir confirmando sensaciones. El técnico granadino, sin embargo, ha asegurado que “aún quedan muchas jornadas”, por lo que “seguro que habrá partidos donde veremos un nivel muy bueno durante los noventa minutos, y otros habrá bastante diferencia de la primera parte a la segunda”. Pese a su deseo de ver un “equipo dominador durante todo el partido”, Crespo es consciente de que aún es pronto, y de que “en frente tenemos rivales que están capacitados para dominar y ser verticales como nosotros”, por lo que “va a ser muy complicado”. Aún así, confía en que “llegará el momento en el que el equipo tenga esa velocidad y pueda aguantar el ritmo los noventa minutos”.

Tal y como suele ser habitual en las previas de Germán Crespo, el preparador del Córdoba CF no ha dado ninguna pista sobre el once que presentará en el duelo ante el Fuenlabrada. “Ya sabéis las ideas que tengo, pero bueno, es verdad que el equipo funcionó el otro día”, ha respondido Crespo cuestionado sobre las rotaciones. “Hemos visto y analizado al rival, y, sobre eso, sacaremos el mejor once”, ha afirmado, antes de añadir que “habrá tiempo para rotar y para todo, pero llevamos tan solo una jornada. Ha habido gente que ha trabajado muy bien esta semana, y otros que han tenido molestias, pero el domingo estará todo el mundo disponible, y será el sábado por la noche cuando decida el once”.

Uno de los temas más comentados durante gran parte de la temporada pasada y durante el parón estival ha sido la adaptabilidad del Córdoba CF a esta categoría, después de dominar con mano de hierro en Segunda RFEF. “Ya comentábamos la temporada pasada que teníamos un equipo que podía competir perfectamente en Primera RFEF”, ha opinado Crespo, que ha actuado en consecuencia conjuntamente con el resto de la dirección deportiva para ello. “Hemos mantenido al bloque, y por eso están aquí, porque teníamos plena confianza en esos jugadores y sabíamos el rendimiento que nos iban a dar, al igual que su implicación”. Y es que, pese a que la mayoría “no conocían la categoría”, y otros como De las Cuevas o Willy tenían experiencia, pero en categorías superiores, este es “un año ilusionante para todos, y para la gente que debuta y estaba el año pasado también lo es, y así lo están demostrando”.

Precisamente uno de los temas que se habló también al comienzo del año pasado, y que se vuelve a repetir este año, es la importancia del balón parado y la dificultad añadida que tiene el Córdoba CF al respecto por la altura de sus jugadores. “No podemos tener un equipo de calidad, vertical, individual... Eso conlleva no tener la altura suficiente para defender. Si tienes en el campo a Carracedo, Simo, De las Cuevas y Javi Flores, no es lo mismo que tener a Adrián Fuentes y a dos delanteros con altura, por ejemplo”, ha reconocido el entrenador, que es consciente de que “en acciones a balón parado defensivas estamos limitados”. Sin embargo, “el año pasado también se criticaba al principio y encajamos pocos goles en toda la temporada. Sabemos que vamos a sufrir este domingo por ello por la confección de la plantilla, pero todo no lo podemos tener”, ha añadido.

Por último, Germán Crespo también ha querido hacer referencia a dos de los temas extradeportivos más comentados durante la semana: la afición del Córdoba CF, y la problemática que rodea al DUX Internacional de Madrid. Con respecto a lo primero, el granadino ha confesado que “tenemos un jugador más en los partidos de casa”, ya que la afición es “el principal protagonista del Córdoba CF”. “Es una afición sufrida, que en los últimos años ha pasado mucho por todo lo que ha habido aquí anteriormente antes de que llegase esta propiedad”, ha comentado, lo que ha hecho que “entre todos hayamos querido ilusionarles, al igual que la afición nos está ilusionando a nosotros y estamos deseando brindarles los tres puntos”, porque “es muy bonito salir ahí con el ambiente que hay y con el himno”. “Si la afición este año es capaz, en momentos malos -que el año pasado lo hizo- estar animando como lo hace, eso nos dará mucho. Si el año pasado decíamos que la afición sumaba puntos, imagínate este año, ya que va a haber puntos que los van a ganar ellos, y eso a final de temporada te marca la diferencia”, ha subrayado.

Con respecto a la desinscripción del DUX y la posterior promoción del CF Talavera, Crespo ha reconocido que es “lo que esperábamos en los últimos días”, ya que “desde que la RFEF aplazó los dos primeros partidos, sabíamos que estaban buscando alguna solución”. Y es que, pese a que cree “que tendría que haber llegado antes” esa solución “y no haber aplazado las dos primeras jornadas, creemos que ha sido un acierto, por mirar por el grupo y porque no haya un parón de una jornada”. “Se ha tardado, pero si se inscribe al Talavera, que tengo conocimientos de ello, va a ser un acierto”, ha reflexionado al respecto.