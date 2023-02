Marco Camus y una llegada “ilusionante” para el Córdoba CF

El penúltimo en llegar a un Córdoba CF que ha terminado satisfecho en el mercado invernal. La entidad blanquiverde tenía que hacer una serie de movimientos debido a las diferentes peticiones de salida de unos jugadores que no estaban teniendo el protagonismo esperado tras el salto de categoría. Aun así, la dirección deportiva ha conseguido refuerzos con continuidad en sus respectivos equipos o que vengan de una división superior como es el caso de un Marco Camus que llega procedente del Racing de Santander de Segunda División y se ha mostrado muy “feliz” por este reto en su carrera deportiva.

Primeramente, el director deportivo, Juan Gutiérrez Juanito, ha introducido a un futbolista que puede jugar “por ambas bandas” y que, además, posee “mucho desborde”. “Tuvo la capacidad el año pasado irrumpir en el primer equipo. tuvo minutos importantes siendo pieza clave en el ascenso y este año tenía bastante participación en Segunda División. Cuando se nos abrió la posibilidad, no dudamos en acometer la cesión. Estamos super contentos de que pueda aportarnos más pólvora y más recursos para el ataque”, ha añadido un dirigente que también ha avanzado que, en primera instancia, es una cesión sin opción a compra, aunque con el futuro “nunca se sabe”.

Una vez terminada su intervención, Marco Camus ha apuntado que es la primera vez que sale de su tierra, pero que, aun así, se siente más que preparado y con “mucha ilusión y ganas”, además de que se decidió por el club blanquiverde debido a la “insistencia” y a la “confianza” que le transmitieron desde las oficinas hasta el terreno de juego. “Era una decisión difícil, pero con las ganas que me pintaron el reto pues ni me lo pensé. Me han hablado muy bien la ciudad y es una buena plaza para seguir progresando”.

Después de un viaje de ocho horas, el extremo santanderino se ha incorporado al grupo, ha completado su primer entrenamiento bajo los colores del Córdoba CF y ha conversado con un Germán Crespo que le ha adelantado “el plan de juego” y lo que quería de su figura. “Me ha transmitido muchísima confianza. Es una pieza fundamental también del porqué he venido aquí. Un jugador como yo pues lo que necesita es confianza y lo que me ha transmitido el míster es muy bueno”, ha culminado.