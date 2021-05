Luis Oliver no acude a su turno de declaración sobre el Córdoba CF SAD

De nuevo en los tribunales, aunque esta vez hay una excepción. El futuro del Córdoba CF SAD sigue en el aire y todo apunta a que todavía se va a extender en el tiempo. Y es que el empresario Luis Oliver no se ha presentado a la citación de este jueves en el Juzgado de Instrucción número 5. Según fuentes judiciales, el navarro ha estado incomunicado durante todo este tiempo, siendo imposible citarle hasta la noche anterior a su declaración. Esto ha hecho que el ex director general deportivo de la antigua SAD no se haya presentado en la Ciudad de la Justicia por el proceso penal relacionado con dicha empresa. A su vez, esta causa ha entrado nuevamente en escena debido a la imputación tanto de Oliver como de Joaquín Zulategui, citado a declarar en el próximo mes de junio, Jesús León y sus dos hermanos, más Isabel Madueño, la mujer del montoreño.

Todo apunta a que habrá que esperar para que exista una resolución. Luis Oliver estaba citado a las 9:30 en la Ciudad de la Justicia para declarar sobre la causa abierta del Córdoba CF SAD. Según apuntan diferentes fuentes, el órgano judicial no ha conseguido dar con el paradero del navarro hasta la noche anterior, siendo imposible su citación y su posterior declaración en el Juzgado de Instrucción número 5. El siguiente paso que dará este caso, después de escuchar la parte de Jesús León, sus dos hermanos e Isabel Madueño, será la presencia en los tribunales de Joaquín Zulategui, citado para el próximo mes de junio. Por otro lado, ésta será la finalización de las declaraciones por parte de todos los imputados del caso, siendo una causa abierta desde el pasado 11 de mayo cuando el ex propietario y presidente del Córdoba CF SAD fue llamado a citar en el proceso iniciado por una presunta descapitalización del club blanquiverde.

El nuevo paso sigue su curso, aunque se extenderá más de lo previsto. El titular del Juzgado de Instrucción número 5 acusaba inicialmente al ex propietario y presidente del Córdoba CF SAD, Jesús León, de hasta cuatro presuntos delitos de carácter societario y económico. Los cargos eran de apropiación indebida, administración desleal, corrupción y blanqueo de capitales. Las pesquisas al comienzo fueron sólo punto de partida de una labor intensa y compleja por parte de la Guardia Civil, que el 7 de noviembre llevó a cabo registros en El Arcángel y en su propia vivienda. Con no pocos meses de trabajo, el Instituto Armado estableció en casi dos millones y medio de euros -2.446.773,61- la cifra que transfirió el montoreño de la sociedad a sus cuentas y las de Grucal. De esta cantidad sólo devolvió 315.749 euros. Ahora, solo queda que el proceso siga su curso, aunque con piedras en el camino.