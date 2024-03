Así llega el CD Castellón a su encuentro ante el Córdoba CF

Un coloso histórico que sueña con volver a rozar la gloria del fútbol profesional. Un líder absoluto, con un estilo de juego llamativo y unas cifras goleadoras que hacen temer a cualquiera. Pero también un combinado que ha mostrado en estas últimas semanas ser mortal, tener fallos y que ha visto como su rémora con respecto a sus perseguidores ha ido menguando poco a poco. El CD Castellón ha demostrado, desde el inicio de temporada, ser el aspirante más claro al ascenso a Segunda División, pero las dudas han comenzado a atisbarse en el equipo liderado por Dick Schreuder.

Mejor equipo de la primera vuelta y campeón de invierno, máximo goleador de la categoría, mejor local de Primera RFEF, uno de los equipos menos goleados del Grupo II, y, a todo esto, se le suma la figura de un Jesús de Miguel que, con sus goles, es actualmente el pichichi de la división de bronce. Sobre el papel, el CD Castellón es un equipo atemorizante para los rivales. Tan solo hay que ver cómo inició la temporada el cuadro dirigido por Dick Schreuder: tres victorias consecutivas para abrir el apetito -una de ellas, de hecho, la primera, ante el Málaga CF- y una racha de nueve encuentros consecutivos sin perder, en los que venció en ocho de ellos. Un arranque bestial que rápidamente le posicionó en primera posición.

Tan solo el San Fernando (2-0) logró detener esta dinámica. El rendimiento del CD Castellón en Castalia ha sido excepcional, pero, lejos de su feudo, las primeras dudas comenzaron a atisbarse. Sin embargo, los orellut se repusieron de esa derrota de la mejor manera, con cuatro victorias consecutivas, una de ellas en Copa del Rey, con las que volvieron a ilusionarse y reforzar su posición de líder. De hecho, por aquel entonces, el único capaz de seguirle el ritmo al Castellón era la UD Ibiza. Y, de nuevo, lejos de Castalia, llegó el tropiezo. La UD Ibiza presentó su oposición al liderato la vencer en Can Misses por 2-0 a los castellonenses. Le seguirían dos victorias, ante Linares y Real Oviedo (Copa del Rey), antes de un nuevo descalabro, este conocido por todos, en El Arcángel. Aquel 2-0 a favor del Córdoba CF cimentó parte de la buena dinámica que arrastra actualmente el equipo califal.

Pero si algo ha demostrado el CD Castellón a lo largo de esta temporada es su gran capacidad para reponerse. Tras cada derrota, aparecía un combinado albinegro reforzado que mostraba su mejor versión para vencer. Tras el tropiezo en El Arcángel, los orellut sumaron cinco victorias consecutivas en liga -con una derrota de por medio en Copa del Rey, eso sí, mostrando una gran versión ante un equipo de Primera División como CA Osasuna- con las que lograron distanciarse de sus perseguidores. Pero toda buena racha viene seguida de una mala dinámica, y, finalmente, con la llegada de febrero, le llegó el turno al CD Castellón.

Primero, fue un decepcionante empate ante el Atlético de Madrid B, que pudo ser derrota si no llega a ser por el tanto en el minuto 94 de Kastaneer que les dio el empate a los de Castalia. Posteriormente, llegó la primera ocasión en los que los orellut no veían a su equipo vencer en su feudo. La AD Ceuta arrancó el primer punto de Castalia, haciendo así que el CD Castellón sumase su segunda fecha consecutiva sin sumar, hecho que no había ocurrido hasta el momento. A la semana siguiente, los de Dick Schreuder caerían en Mérida (2-1) para confirmar el bache que atravesaba el equipo. Las victorias ante Atlético Baleares (0-1) y San Fernando (1-0) no convencieron en exceso a una hinchada acostumbrada a golear hasta el momento. Y, finalmente, en el duelo previo al encuentro ante el Córdoba CF, el CD Castellón cayó con autoridad en su visita al Alcoyano (2-0).

De esta forma, el equipo dirigido por Dick Schreuder llega a, quizás, el duelo más importante de la temporada hasta el momento con más dudas que certezas. Está claro que el CD Castellón está atravesando actualmente un bajo estado de forma, hecho que ha propiciado que el Córdoba CF haya logrado recortar su distancia con respecto a ellos desde los catorce puntos hasta los seis que los distancian actualmente. Pero no hay que olvidar tampoco que el CD Castellón suma una racha de 18 partidos consecutivos sin perder en Castalia, 13 de ellos en la actual temporada, donde han logrado 12 victorias y un empate hasta el momento. Un complicadísimo reto, sin duda, para un Córdoba CF que se ampara en las dudas castellonenses para buscar dar la campanada en Castalia.