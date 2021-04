Javier González Calvo: "Estoy muy decepcionado con la plantilla"

Decepción y fracaso. Estos términos denotan el sentir de todo lo que rodea al Córdoba CF en la presente temporada. Un club que iniciaba su segundo curso consecutivo en una Segunda División B totalmente cambiada, pero con la intención de volver al fútbol profesional lo antes posible y por la vía rápida. Sin embargo, la permuta propuesta por la Real Federación Española de Fútbol en el formato de las categorías más modestas puede hacer que la entidad blanquiverde caiga a la cuarta división -lo que en la actualidad es la Tercera División-. Un auténtico fracaso que el consejero delegado del equipo, Javier González Calvo, no ha querido esconder desde que el primer equipo culminó su presencia en la primera fase del campeonato, aunque la mala dinámica de la plantilla en los dos últimos encuentros le ha obligado a tomar medidas drásticas. Por ello, el dirigente ha tomado la palabra en la presentación de Germán Crespo como técnico del primer plantel y después de la rescisión de Pablo Alfaro. "Estoy muy decepcionado con la plantilla", explica.

Aun así, Javier González Calvo se ha querido acordar de un técnico que había ratificado hasta en dos ocasiones, pero que la mala racha de los blanquiverdes le ha obligado a tomar finalmente esta decisión. "Me gustaría dar las gracias a Pablo Alfaro y su cuerpo de trabajo por la labor que han hecho en estos meses y sobre todo en los primeros porque disfrutamos del juego del equipo. En segundo lugar, darle las gracias y la bienvenida a Germán Crespo que no se pensó ni un segundo aceptar este reto". Con respecto a las permutas en el banquillo, el dirigente ha querido mostrar su malestar por estos cambios tan asiduos. "No soy una persona que se dedique a hacer cambios. Creo en proyectos y pensaba que Pablo Alfaro era el entrenador que nos iba a sacar de esto porque veía el día a día y hablaba con ellos. Después de ver el domingo y todo lo que ha pasado durante la semana, pues había que pegar un cambio con una persona de la casa. Ahí lo tenéis y todos estaban dispuestos a ayudar al primer equipo. ¿Si hemos tardado? Pues ha sido el momento en el que había que hacerlo".

Por otro lado, el consejero delegado no quiere pedirle nada en concreto a Germán Crespo. "No le hemos hecho ninguna exigencia porque bastante tenemos con que haya aceptado la propuesta que le hemos hecho. Lo único que le pido, porque creo que no hace falta ni pedírselo, es que demuestre su valentía y que va a ser fiel a sus principios", añade un Javier González Calvo que no quiere hablar de la duración del contrato del nuevo técnico porque hay otros retos más inmediatos. "Ni siquiera hemos hablado de años ni de nada. En este tiempo que hemos estado aquí la gente que está trabajando con nosotros ha entendido nuestra forma de trabajar y ya se hablará de la duración. Él tiene a su servicio a todo este club y que no escatime en nada para conseguir los nueve de nueve puntos", apunta.

Mientras tanto, el cuestionable trabajo de la entidad a lo largo de la temporada ha mostrado cierta incertidumbre sobre la continuación de la cúpula blanquiverde a partir de la próxima temporada. Sin embargo, González Calvo ha querido eliminar cualquier rumor y apunta a su continuidad, aunque queda supeditada por lo que decidan en última instancia los propietarios. "No he pensado en dimitir. Los que se bajan del barco a estas alturas no me convencen. Creo que toda mi junta directiva y consejo de administración veníamos más fuerte que nunca. Veníamos de una situación mucho más difícil porque, cuando entré en este club, no había nada y aceptamos el reto. Aunque estamos sometidos a lo que diga el propietario como buenos profesionales que somos. Vamos a seguir al frente de esto porque esto no es un proyecto de un año", asevera un consejero delegado que apunta el trabajo que aún hay por delante. "Esto es un proyecto de muchos años porque se tiene que trabajar a largo plazo. Tenemos un proyecto todos los años a corto plazo en la primera plantilla y este año se ha fracasado. Tenemos que adaptarnos a las dificultades, pero pondremos los medios necesarios para adaptarnos a las circunstancias. Las prisas son malas consejeras. Hemos fallado, pero no por eso no hay que cambiarlo todo. Todos dependemos de este equipo, pero ahora mismo estamos un periodo de adaptación".

Asimismo, el poco nivel mostrado por la plantilla ha hecho que parte de la afición cuestione el desembolso generado por la actual propiedad. En cambio, Javier González Calvo ha vuelto a subrayar con números todo lo generado y lo gastado en lo puramente deportivo. "El esfuerzo económico de la propiedad está siendo muy importante. Los ingresos por los abonos fueron 650.000 euros y cubre al equipo de Tercera División. Los acuerdos publicitarios son dos millones y el resto lo cubre la propiedad. La primera plantilla y cuerpo técnico cuesta 3.800.000 euros". Con respecto al nivel del plantel, el consejero delegado ha mostrado su desazón por no haber conseguido los resultados propuestos. "Al final yo soy un miembro más de este club y tengo la suerte de poder compartir muchos momentos con ellos. Claro que estoy decepcionado porque eran futbolistas que habían merecido estar aquí. Para mí es una decepción importante y para ellos igual. Quedan tres partidos y lo intentaremos salvar de alguna manera", apunta un González Calvo que solo mira ganar los tres partidos que restan. "Yo opino lo mismo que puede opinar cualquiera. Está muy complicado, pero hay que ganar los tres partidos. Muchísimas veces a los futbolistas no puedes hablarle de los colores, sino de lo que les interesa. La única manera de salvar su culo es ganar los tres partidos. Después miraremos otros resultados, pero no nos queda de otra", culmina.