Javi Flores: "No hemos estado a la altura durante todo el año"

Vuelta a lo mismo de siempre. El Córdoba ha consumado un nuevo descenso y competirá el próximo año en la cuarta categoría del fútbol español, división que no conocía desde el año 1985. Esto ha sucedido después de una temporada donde la propia directiva calificó como un auténtico fracaso justo después de terminar la primera fase y con la esperanza de que el equipo aún podía conseguir acceder a la nueva Primera RFEF. Sin embargo, una mala dinámica a lo largo de los primeros partidos de esta segunda parte de la campaña ha hecho que el club blanquiverde compita el siguiente curso en Segunda RFEF. Tras la victoria ante el Cádiz B (2-1) que no sirvió absolutamente de nada al conseguir también los tres puntos el Sevilla Atlético frente a la Balompédica Linense (3-1), el capitán de la entidad califal, Javi Flores, pasó por sala de prensa para analizar la situación y hacer autocrítica del trabajo realizado. "No hemos estado a la altura durante todo el año y en los momentos que teníamos que dar un paso al frente, no lo hemos hecho", explica.

Y es que el de Fátima, justo al acabar el encuentro frente al filial amarillo, se fue directo para el graderío de Fondo Sur a dialogar con la hinchada cordobesista, actuando como máximo representante de la plantilla. "Nos hemos acercado a ellos porque querían escucharnos, ya que estaban cabreados, como es lógico. Entiendo perfectamente su enfado y que se expresen. Igualmente nosotros estamos jodidos porque es nuestro trabajo y nuestras familias viven de esto. El que no lo quiera ver, tiene un problema", añade un Javi Flores que agradece las formas de alzar la voz por parte de la afición, aunque no le salgan ni las fuerzas para explicar lo sucedido. "Desde aquí han sido bastante respetuosos, entendiendo la situación y le doy las gracias por el respeto. Entiendo donde nos hemos metido y no puedo decirle nada más. No tengo fuerzas para decirle nada absolutamente a nadie. No hemos estado a la altura durante todo el año y en los momentos que teníamos que dar un paso al frente, no lo hemos hecho".

Por otro lado y con respecto a las consecuencias que traerá consigo este fracaso, el canterano no ha querido entrar en detalles, aunque asegura su continuidad si la directiva así lo ve conveniente. "Ahora mismo no sé cómo va a quedar reestructurado el club, pero quiero pensar que lo hará. Individualmente pues el club dirá con quien quiera contar y en mi situación personal tengo un año más de contrato y si quieren contar conmigo pues evidentemente no voy a salir corriendo. Si el club está dispuesto en que yo siga, pues seguiré. No puedo hablar por el resto de los compañeros porque ahora mismo es pronto. Lo que dependa de mi, estoy para lo que haga falta", apunta un cordobés que lamenta lo sucedido a lo largo de la temporada. "Por unas circunstancias o por otras nunca hemos estado a la altura. Muchas veces ha sido por juego, otras por el rival, otras por la suerte... Han sido muchos factores y no te puedo decir uno en concreto. Lo que está claro es que no hemos dado el paso al frente, pero no te puedo decir el porqué", asevera.

Mientras tanto, Javi Flores también ha recalcado que después del partido era la hora de que el vestuario saliese a dar explicaciones, como ha sucedido a lo largo de la temporada. "No sé si ellos suelen hablar después de los partidos. Supongo que ellos saldrán y no era el momento de ellos porque hoy teníamos que salir nosotros. Es que si algo hemos tenido es que nunca nos hemos escondido porque siempre hemos dicho cuando las cosas no iban bien. La realidad es la que hemos ido viendo durante todo el año. Hemos tenido muchos altibajos, siendo un equipo irregular y así es muy difícil que vayan las cosas bien", afirma un jugador que ha subrayado el trabajo que el nuevo técnico ha cosechado en los últimos tres partidos de la campaña regular. "Me gustaría decirle a Germán Crespo que gracias por su trabajo. En estos tres partidos se ha visto un equipo mucho más alegre con balón yendo arriba. Él no tiene ni 1% de culpa de lo que ha ocurrido. Se le trajo para intentarlo y lo ha hecho muy bien. No puedo decir nada, pero los que estemos aquí intentaremos devolver al club donde se merece. Hoy es un día duro, pero estoy seguro de que saldrá el sol otra vez".