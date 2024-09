Jacobo González, una duda más para el Córdoba CF en Huesca

Uno de los principales baluartes de este Córdoba CF en el inicio liguero y que no estará presente en Huesca a no ser que haya un giro de 180º. La entidad blanquiverde sigue peleando para tratar de conseguir la permanencia en la segunda máxima categoría del fútbol español y eso en una división tan igualada como es LaLiga Hypermotion no es nada fácil. Es por ello que la comisión deportiva ha confeccionado un equipo que no ha estado exento de las críticas por parte de la afición califal, aunque es cierto que hubo una incorporación que a todos ilusionó por un momento y que ha demostrado su calidad en este primer tramo de la competición regular.

Jacobo González llegó a Córdoba tras liderar a una AD Alcorcón que acabó descendiendo a Primera RFEF, pero todos coincidían que su perfil y su calidad le debían permitir estar en un equipo de Segunda División. La entidad blanquiverde se hizo con sus servicios moviéndose rápidamente en el mercado veraniego y apuntaló una posición que, con Kuki Zalazar, estaba más que cerrada. Sin embargo, la lesión del mediapunta hispano-uruguayo hacía que el madrileño tuviese un sitio en el once de manera regular, incluso el técnico Iván Ania lo ha conseguido ajustar en el costado izquierdo para darle más libertad a Ander Yoldi o a Theo Zidane detrás del delantero.

En cambio, esta polivalencia tendrá que parar, como mínimo, una semana más. Tal y como han adelantado La Jugada de Córdoba Canal Sur y eldiadecordoba, Jacobo González no ha conseguido entrenar con regularidad durante los últimos días debido a unos problemas musculares y todo apunta a que será baja para el enfrentamiento que disputarán tanto el Córdoba CF como la SD Huesca en El Alcoraz el próximo lunes a las 20:30.

Hasta la quinta jornada de LaLiga Hypermotion, Jacobo González ha sido titular indiscutible tanto en el costado izquierdo como en la mediapunta, siendo crucial en la primera victoria de la temporada ante el RC Deportivo de La Coruña, ya que una genialidad suya convertida en un disparo desde casi 35 metros obligó al meta gallego a despejar el esférico a un saque de esquina donde llegó el tanto de Carracedo. Ahora, la película le obliga a parar como mínimo durante una semana.