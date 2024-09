Carlos Isaac: “Tenemos que seguir con la misma dinámica también fuera de casa”

Uno de esos jugadores que llegó a la disciplina cordobesa el pasado verano con la vitola de que podría ser titular dado su gran bagaje en la categoría y que ahora se encuentra con una oportunidad de oro para demostrar todo su potencial. El técnico Iván Ania ha confiado en los futbolistas que consiguieron el ascenso a Segunda División durante esta primera fase de la competición, pero poco a poco ha ido dando minutos a los recién llegados, en busca de que se acoplen a sus ideas tácticas. Ahora, las lesiones vuelven a aparecer y Carlos Isaac se erige como uno de los principales favoritos a alzarse con la titularidad debido al contratiempo físico de Albarrán.

Es por ello que el profesional cacereño ha comparecido ante los medios de comunicación y ha explicado que esta oportunidad la va a afrontar “como siempre” a pesar de que en varias apariciones como jugador del Córdoba CF haya desempeñado la función de extremo. “Sí es verdad que aquí he jugado más minutos ahí, con un tol diferente. También he salido en ocasiones con el marcador en contra, que no ha pasado nada porque yo he intentado hacerlo lo mejor posible. En el último partido salí como lateral y yo creo que se ha visto que era mi posición porque lo he hecho mejor”.

Todo ello desde su lado personal, pero, ¿cómo afronta el Córdoba CF el partido en Huesca después de conseguir la primera victoria de la temporada? “Pues vamos a salir al campo con todo”. “Tenemos que hacer las cosas como se tienen que hacer, como nos dice Iván, para salir a por ello, intentar sacar los tres puntos”. Y es que el triunfo ante el RC Deportivo de La Coruña puede ser el punto de inflexión ansiado por una entidad blanquiverde que, a su vez, necesita puntuar lejos de El Arcángel. “Los dos últimos partidos aquí los hemos jugado muy bien y tenemos que seguir con esa buena dinámica también fuera de casa. Si hacemos un buen partido y sacamos un buen resultado, tenemos que venir aquí otra vez a hacer lo que seguimos haciendo”.

Por otro lado, el rival de este lunes no será nada fácil a pesar de que llega tras encadenar dos derrotas de manera consecutiva. La SD Huesca volverá a El Alcoraz en busca de reencontrarse con la victoria, practicando un fútbol vistoso y que depende, como bien dice Carlos Isaac, del balón parado. “Se ha demostrado en estas jornadas que han pasado que han sacado los partidos a balón parado, en córner y en faltas laterales. Ahí es donde tenemos que hacer más hincapié”.

Un jugador cacereño que ya lleva un gran bagaje en LaLiga Hypermotion y que ya ha sufrido los horarios del fútbol profesional, como está ocurriendo en el Córdoba CF. “Yo creo que he tenido alguna vez partidos asi de jugar un viernes a un lunes. Es verdad que se hace la semana muy larga y creo que LaLiga lo tiene que ver. Eso hace que una semana sea muy larga y otra muy corta, por lo que es muy difícil de planificar para el míster. Nosotros no podemos hacer nada ahí”, ha culminado.