Iván Ania: “El talento no se entrena, pero la intensidad defensiva, sí”

El calendario de LaLiga Hypermotion no da lugar al descanso, y después de una dolorosa derrota como la que vivió el Córdoba CF el pasado lunes en Huesca, los califas ya tienen frente a si un nuevo reto, en esta ocasión como local, en el que intentarán resarcirse de la imagen mostrada y volver a la senda de la victoria lograda en El Arcángel contra el Deportivo de La Coruña.

En este sentido, Iván Ania, técnico del conjunto califal, ha comparecido en rueda de prensa a modo de previa del duelo que enfrentará a su planel este domingo ante el Racing de Ferrol. Lo primero que ha aclarado es el estado de la enfermería, donde ha recordado que “falta un entreno todavía”, por lo que prefiere mi sacar conclusiones. Aún así, ha adelantado que Albarrán “está en condiciones de jugar porque tiene una mascara de protección”, mientras que Isma Ruiz y Jacobo entrenaron con normalidad. Así, quedan las únicas bajas confirmadas de Martínez, por sanción, y de Kuki Zalazar, por lesión.

Por otro lado, el aspecto mental del equipo tras la derrota en Huesca también ha sido tema de análisis. Ania ha reconocido que, aunque el golpe ha sido duro, no ha afectado de manera significativa la moral del grupo. “El aspecto mental no ha sido un problema. Hablamos del partido y de la situación como visitantes, y hay cosas que es evidente que tenemos que mejorar”, ha aclarado, haciendo énfasis en que “la portería a cero nos deja más cerca de las victorias”, hecho que lograron en El Arcángel en los dos últimos duelos, transformados en empate y victoria. “Esa es una de las claves para poder crecer, subir en la clasificación, y es algo que tenemos que conseguir a través de la seguridad defensiva y de no cometer errores”, ha añadido.

En este sentido, Ania también ha explicado que “casi todo en el fútbol es entrenable”, aunque no en todo se mejora. “El talento no es entrenable, pero la intensidad defensiva sí”, ha confesado el entrenador, contraponiendo en este sentido otros aspectos entrenables como la basculación. Así, como ejemplo, es entrenable lo ocurrido en Huesca, donde el Córdoba CF, en palabras de su entrenador, tenía “el control hasta el penalti”, y a partir de ahí tienen “un periodo malo, desde el penalti al segundo gol”, y en el saque de centro de ese segundo tanto, el Huesca hace el tercero.

Sin embargo, en el punto positivo, Ania ha aclarado que “tras ello, el partido es nuestro, somos capaces de meternos en el partido con el gol de Adilson, y en la segunda parte somos muy dominadores ante un equipo replegado, y somos capaces de generar y llegar, aunque nos faltó hacer ese segundo gol que quizás a ellos les metiera el miedo en el cuerpo”. De esta manera, ya con el equipo volcado en ataque, “asumes un riesgo que te puede penalizar en lo defensivo, como así fue”. De esta manera, Ania ha sentenciado. “¿Es un resultado injusto? No, porque si de cinco metes cuatro, mereces ganar el partido. ¿Es muy abultado? Creo que sí, pero ya lo dije muchas veces. Lo que sucede, en Segunda, en el césped, no es lo que se refleja en el marcador. Hay que dominar las áreas”.

“Somos conscientes de la dificultad que nos vamos a encontrar”

Por otro lado, Iván Ania también ha hablado sobre el Racing de Ferrol, del que ha aclarado que es “un partido como los demás”, ya que “estamos en la jornada 7 y queda muchísimo”. Así, sobre los ferrolanos, ha explicado que “siempre han estado en el partido” a pesar de no haber logrado aún una victoria. “Estoy seguro de que la van a conseguir porque veo los partidos y están cerca, aunque esperemos que no sea aquí y que hagamos un buen partido. Tenemos una sensación positiva de los dos últimos partidos en casa, y esperamos que, a pesar del traspié de Huesca, seguir en esa línea y hacernos fuertes como locales”.

De esta manera, Ania ha aclarado que son “conscientes de la dificultad” que se van a encontrar en el duelo de este domingo, aunque también es conocedor de que “no hace falta decirles -a los jugadores- la importancia del partido, no solo de este, sino de todos”. Y es que, tirando de tópico, Ania ha recordado que si miran la tabla, se van a equivocar, puesto que el Ferrol está “cerca de esa victoria”, mientras que su equipo debe hacerse “fuerte en casa”, y tener esas sensaciones que se vieron ante Málaga o Dépor de que “apretábamos al rival, y no le permitíamos hacer su juego. Esas cosas nos ayudarán a estar más cerca de la victoria, y luego tienes que tener el acierto”.

Por último, en lo que se refiere al Racing de Ferrol, Ania ha hecho un extenso análisis en el que ha remarcado la importancia en su ascenso de sus dos extremos: Ever Pena y Carlos Vicente. “Fueron muy diferenciales, cada uno desde sus características: centros desde banda y uno contra uno casi imparable”. Ahora, con la venta de Carlos Vicente, el pasado año daba la sensación de que “se iba a resentir, pero siguieron siendo un equipo sólido”. “Este año han perdido a los dos, Ever Pena y Carlos Vicente. Es el mismo entrenador, mecanismos muy parecidos, pero jugadores distintos. Dorrio puede ser un perfil parecido a Carlos Vicente, Bebé es diferente a Ever Pena”.

Para finalizar, también ha añadido que es “difícil de manejar la situación” de los horarios entre semana. “Altera las semanas, pero tienes que adaptarte”, ha explicado, aunque ahora son conscientes de que jugarán por primera vez un domingo, y ha asumido que es “algo positivo al tener una regularidad”. Así, omo colofón final, ha reafirmado que van a esperar al entreno de mañana para saber quién está disponible o no, aunque ha adelantado que “algún cambio va a haber”.