Iván Ania, sobre el 'play off': “Es una responsabilidad, pero estamos preparados para ella”

La hora de la verdad se acerca y lo que se nota en el ambiente es que la preparación está lista. Los nervios siguen en el ambiente, eso es normal, más aún cuando los minutos pasan sin vuelta atrás, pero esa incertidumbre se transforma también en ilusión de los cordobesistas que acudirán tanto a Vista Alegre como a Ponferrada para animar a su equipo. Aun así, eso no quiere decir que será fácil, ni mucho menos, y así lo ha querido hacer saber un técnico Iván Ania que, en primer lugar, adelantó ante los medios de comunicación que Calderón entrenó con total normalidad y estará disponible en una convocatoria de la que no partirá probablemente Martínez.

Aun así, la filosofía hay que mantenerla, más aún cuando en temporada regular has conseguido 77 puntos y pelear por el ascenso directo hasta las últimas jornadas. “Lo que nos ha hecho llegar aquí, es lo que nos tiene que hacer progresar. Estas cosas nos tiene que llevar a pasar esta eliminatoria y conseguir el objetivo”, más aún después de que las buenas sensaciones se asentaran tras Algeciras, sobre todo para tres jugadores en concreto. “Los mayores beneficiados del partido ante el Algeciras son Lluis, que apenas había jugado y consiguió sensaciones, otro de los beneficiados es Adri Castellano porque se volvió a sentirse futbolistas, y el tercero fue Leiva que llevaba mucho tiempo sin ser titular. Me transmitió que está en un momento de forma muy bueno y ya lo demostró en Ibiza. Se le nota rápido y con chispa. Son los mayores beneficiados. El resto, todos han tenido participación como titular y suplentes. Esos tres casos son los que más beneficio hemos sacado de Algeciras”.

Todo eso conlleva que su estilo de juego se mantendrá a pesar de que si consigue empatar los cuatro partidos ascenderá. “Soy de los que piensan que si vas a ganar, puedes empatar, pero si vas a empatar pues pierdes. El play off es otra historia. Son partidos de 180 minutos o incluso de 210. Son cosas que hay que tener pensadas pero no salir a jugar a que suceda eso. Somos el mejor visitante del grupo junto al Castellón, pero está claro que es una ventaja. No nos debemos centrar nuestro partido en base a eso. Si no lo tenemos que utilizar, mejor que mejor”.

Asimismo, Ania prefiere quitarse el papel de favorito porque se enfrentará a un equipo “recién descendido de Segunda División”, por lo que en este tipo de duelos “no hay dinámica, no hay sensación”, más aún cuando enfrente está un equipo “sólido y compacto” como es la Ponferradina. “Es un equipo sólido, compacto. Con Juanfran llevan diez partidos donde han usado dos sistemas distintos. Tenemos que estar preparados para cualquiera de los sistemas que nos planteen, pero nosotros tenemos que ser nosotros mismos. Va a ser un partido difícil, un equipo con experiencia. Ya saben lo que es este tipo de partidos y eliminatorias. Estoy seguro que el partido no les va a pesar como a nosotros tampoco. Las sensaciones no dicen nada”.

Esta ilusión se ha extrapolado a una afición que quiere volver a Segunda División. “Es una responsabilidad para nosotros pero nos sentimos preparados para ella. Queremos dar esa alegría a la afición y que estemos celebrando la vuelta del Córdoba CF al fútbol profesional”, ha apuntado un Ania que prefiere jugar los partidos de vuelta en El Arcángel. “Nosotros somos un equipo que los números que tenemos dentro y fuera son muy parecidos. Tu afición tiene que ser algo más, como ya vimos el partido del Málaga. Aunque también te digo que yo ascendí con el Racing como visitante. Es algo positivo para nosotros”