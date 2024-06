Iván Ania: “Solo pensamos en ganar el partido”

La ilusión hace que la realidad se distorsione de tal manera que los nerviosismos siguen a flor de piel a pesar de que la tranquilidad reine en las oficinas de El Arcángel. Aun así, no es para menos, porque el hype sigue subiendo entre los aficionados blanquiverdes y hay que mantener la calma para no caer en un sobre estímulo, tal y como ha remarcado Iván Ania en su comparecencia ante los medios de comunicación en la previa del duelo ante la SD Ponferradina. Y es que el técnico ovetense ha subrayado que, en la actualidad, el club es “el tema principal de la ciudad” no solo por el choque sino que por la trayectoria del equipo califal.

“Este partido ya ha llegado. Con nuestra gente, con un estadio a rebosar y eso va a ser muy importante para nosotros. La eliminatoria está abierta y tenemos que cerrarla este domingo para aspirar a llegar a la final”, aunque Ania sigue dejando claro que las posibilidades de pasar se mantienen en 50%. “Es la realidad. Tenemos la ventaja de ser el segundo clasificado en nuestro grupo, pero nosotros solo pensamos en ganar el partido. Tenemos que salir como si fuésemos cero a cero en la eliminatoria. Tenemos que afrontar el partido con la responsabilidad y conscientes de lo que nos estamos jugando. Si vamos muy activados, puede ser contraproducente y si vas poco, pues te puedes quedar corto. Tenemos que controlar las emociones y el equipo en este tipo de partidos siempre ha competido”.

Por su parte, el técnico ovetense, además de confirmar que Martínez estará disponible para el encuentro de este domingo, se espera una SD Ponferradina muy parecida a la vista en El Toralín. “Según el marcador habrá que modificar cosas. Será un partido similar donde los primeros minutos de cada tiempo serán importantes. Tenemos una ventaja corta y los detalles y las áreas serán fundamentales. En todos los partidos hay momentos para los dos equipos. En tu momento bueno hay que materializar las ocasiones y en el momento en el que te dominen pues hay que defender el área, no conceder”.

Asimismo, la segunda plaza de la temporada regular para el Córdoba CF le permitió que mantener la portería a cero en los cuatro partidos le hace estar automáticamente en Segunda División. El pasado domingo, lo consiguió. “Es fundamental. Ellos tienen varias ocasiones donde Carlos Marín estuvo muy acertado. La solidez defensiva y dejar que el rival no se meta en el partido es fundamental. El otro día en Ponferrada lo fuimos”.

Además, Ania sigue teniendo un ojo puesto en los demás cruces, donde en su gran parte se decidieron por detalles. “Me centré en ver más el Barcelona B - Ibiza, pero también los pude ver. En este tipo de partidos no hay dominador claro porque el Celta fue dominador y después pasó el Málaga. El Barcelona hace los goles, pero el Ibiza también tiene situaciones de área. El Ceuta - Nástic fue muy igualado. Todos los que estamos aquí estamos por méritos propios y todos tienen capacidad para ganar como local y visitante”, ha culminado.