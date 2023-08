Iván Ania: “El equipo ha demostrado personalidad, identidad y una idea clara”

Un estreno en El Arcángel esperanzador, contra un rival de la máxima exigencia como el Cádiz CF, equipo de Primera División. El Córdoba CF no pudo alzarse como vencedor del I Trofeo Puertas de Córdoba, pero tuvo un papel más que digno en el partido de presentación ante su público. El resultado final tuvo que decidirse en los penaltis, tras un empate a uno que no hizo justicia de lo visto sobre el terreno de juego, ya que los blanquiverdes dominaron y atosigaron al Cádiz en la primera mitad, y lograron aguantar bien en la segunda hasta el gol de Gudelj desde los once metros. Solo un despiste defensivo en el 86 dio oportunidad a Darwin Machis de empatar la contienda, que acabaría cayendo para los cadistas en los penaltis tras el fallo final de Dragisa Gudelj.

El Cádiz se alza con el I Trofeo Puertas de Córdoba

Así, en declaraciones al medio oficial del club -no hubo rueda de prensa-, Iván Ania ha afirmado que su equipo ha hecho “un buen partido en líneas generales”, y ha destacado “la primera parte, donde estuvimos muy bien con balón, jugamos muchísimos minutos en campo rival y fuimos capaces de someter al Cádiz CF”, considerando así que han realizado “una buena parte”. Como punto negativo ha apuntado la falta de gol, ya que faltó “finalizar mejor las acciones”, porque tuvieron “varios tiros a puerta que podríamos haber finalizado mejor”, aunque eso no quita que siga apostando porque “en la primera parte estuvimos en una muy buena línea”.

Tras el paso por vestuarios, en la segunda mitad, el partido cambió a un “dominio alterno” según Iván Ania. “Ellos en ciertos momentos nos dominaron y nos obligaron a estar en un bloque medio y bajo”, pero eso no quitó que el Córdoba CF hiciese su partido. Así, llegó el penalti sobre Adilson y el gol de Dragisa Gudelj, en “alguna de las situaciones que tuvimos en área rival”, tal y como ha recordado el ovetense. Así, ha afirmado que es “una pena que nos quedásemos con un jugador menos -estaba Álex Sala lesionado- y nos hicieran el gol en esa jugada”, pero, de nuevo, ha querido remarcar que “en cuanto a juego hay que estar satisfechos”.

Así, el flamante técnico del Córdoba CF ha concluido reconociendo que “aún hay cosas que mejorar”, pero “las ideas se van cogiendo, y el equipo ha demostrado personalidad, identidad y una idea clara”, que es “lo que estamos buscando” en este periodo de preparación en pretemporada. Ahora, con tan solo unas horas de margen, los blanquiverdes tratarán de poner sobre el verde lo visto en este encuentro en el partido que tendrá lugar este mismo sábado, a las 10:00 horas de la mañana, en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros, más específicamente en el Estadio Jesús Navas, ante el Sevilla Atlético.