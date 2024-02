Iván Ania: “Estoy convencido de que tenemos posibilidades de lograr el ascenso”

Un objetivo claro, una idea en mente y un nuevo reto en el horizonte. El Córdoba CF ya se prepara para recibir al Atlético de Madrid B (domingo, 20:00 horas, El Arcángel) y lo hace tratando de evitar comparaciones con el 1-6 que lograron en el partido de ida ante el filial colchonero. Y es que, el propio Iván Ania, en la rueda de prensa previa al duelo, ha comenzado recordando que “ese resultado en el fútbol no es habitual, y más como visitante”, y ha subrayado que “el partido, ya solo por nombres, será distinto”, ya que los colchoneros en aquél duelo tenían bajas por el parón de selecciones, y “esos jugadores si estarán ahora disponibles”.

Por lo tanto, “el resultado es muy difícil que se pueda volver a repetir”, para el entrenador ovetense. Ania, además, ha apuntado que el Atlético de Madrid B, “a partir de ese partido, ha tenido una línea muy buena, y solo han perdido en Antequera”, enfatizando que “han crecido como equipo”. Además, ha explicado que “tratan bien el balón, presionan alto, tienen velocidad en las bandas y arriba, y es un equipo que, si le dejas correr, te genera muchos problemas”. Así, ha finalizado este análisis poniendo como ejemplo el empate a uno de la pasada entre Atlético de Madrid B y CD Castellón, donde “si hay un merecedor de esa victoria, es el Atlético”, ya que “en los primeros 70 minutos tendrían que haber sentenciado porque, al descanso, se podrían haber ido con un marcador amplio”. Sin embargo, solo hicieron un gol, la presión les desgastó y el Castellón acabó empatando en el añadido.

Volviendo de nuevo al análisis del filial colchonero, Ania ha apuntado que es “un equipo que quiere el balón”, por lo que la clave es que los blanquiverdes logren robárselo. El Atlético de Madrid B, sin embargo, es un filial que “puede jugar a tener el balón, pero también puede jugar a correr porque la gente de arriba es rápida”. Por lo tanto, enfatizando en que, para él, la clave es “que el balón sea nuestro”, el ovetense ha Probenecid que si son capaces de lograrlo, “les someteremos y le haremos sufrir”, mientras que si lo tienen los colchoneros y les dejan correr en transición, le pueden “generar muchos problemas” con jugadores como Nabil, Niño o Abde. “Tenemos que tener buenas vigilancias, no permitirles correr, no tener pérdidas, y tener el control del partido a través de tener el balón”, ha concluido el entrenador califal.

Con respecto a su propio equipo, Ania ha abordado también el tema del ascenso directo, recordando que “para ascender hay dos maneras, directo o por play off”, y ha subrayado que no son “de hablar todo el día de ello, aunque en nuestra cabeza sí que está desde el principio”, esa idea del ascenso. Por lo tanto, sería “de tontos decir que no lo tenemos en la cabeza, ya que es una idea que todos tenemos, un objetivo que queremos conseguir, y que estoy convencido de que tenemos posibilidades de lograrlo”.

Bajas y alternativas para el duelo

En lo referido al parte de bajas, Kike Márquez hoy ha entrenado con el equipo -sufrió un golpe en el entrenamiento del jueves- y, junto a Isma Ruiz, se les espera en la convocatoria del domingo sin más complicaciones. Quienes no estarán serán Carlos García, Recio y Adri Castellano, todos aún lesionados. Sobre el central, Ania ha avanzado que “la semana que viene empezará a incorporarse progresivamente”, mientras que sobre Recio ha apuntado que “está mejorando día a día”, a la vez que ha mostrado su alivio porque “viendo cómo salió del campo, pintaba mal la cosa, pero el diagnóstico de después fue positivo y no estará mucho tiempo fuera”. Así, el centrocampista está ya con Eu Gavilán en la readaptación, y Ania le espera la semana que viene para poder ya participar con el grupo.

Eso sí, se espera que Ania reconfigure la defensa con la llegada del transfer de Martínez. El entrenador tiene clara la línea, y, aunque no la dirá para no dar pistas, sí que agradece la llegada de efectivos, ya que estaban “teniendo problemas por efectivos y por lesiones”. “Solo teníamos a Lapeña y Carlos García por la lesión de Castellano y la baja de Dragi”, ha comenzado explicando, “y ahora con la llegada de Martínez, y la irrupción de Mati, estamos en una situación mejor que hace unas semanas”.

Donde habrá más dudas será en el ataque, con la baja por sanción de Adilson. Carracedo, Simo y Leiva opositan a cubrir su plaza, aunque Ania no ha descartado ni a Kike Márquez ni a Kuki Zalazar, que también pueden desempeñarse en ese extremo. “Las oportunidades no se saben cuando aparecen, pero hay gente que le aparecen y las aprovechan”, ha avisado el ovetense, agradeciendo el hecho de que tienen “variedad” y de que puede “plantear diferentes jugadores para jugar en esa posición”. Aún así, ha lamentado la pérdida de un Adilson que, a partir del duelo de ida, con sus dos goles, tuvo “muchísima confianza”, y desde ese entonces “vinieron sus mejores partidos con la camiseta del Córdoba”, llegando hasta los siete goles que suma en la actualidad. “Al principio alternaban Simo y él -Adilson-, en función de la propuesta del rival y el lateral que jugase, pero está claro que el nivel de Adilson es muy alto, es uno de nuestros mayores focos de desequilibrio y gol. Siete goles en la jornada 3 de la segunda vuelta no es habitual en un extremo. Dos está dando muchísimo rendimiento”, ha explicado Ania.

“Estoy contento, a gusto, valorado y querido”

Por último, Iván Ania también ha abordado el tema de su renovación, aunque sin entrar en detalles. El ovetense ha explicado que está “muy a gusto, muy cómodo en el día a día” del Córdoba CF, y que “las cosas están saliendo”. Así, apelando a su contrato, tiene “un año y otro opcional en caso de ascenso”, por lo que, para él, según ha explicado, en su cabeza tiene dos años de contrato. “Siempre transmití el objetivo y lo que íbamos a conseguir. Estoy muy a gusto en el día a día, en el trato que tengo con Raúl, Juan y Antonio, tenemos una situación muy fluida. Estoy contento, a gusto, valorado y querido. Eso es importante para trabajar bien”, ha objetado.

Así, Ania ni piensa en su renovación, ya que está “centrado en entrenar, preparar los partidos y en intentar sacar el mayor rendimiento posible”. Ha vuelto a repetir que en su cabeza tiene “otro año más de contrato”, y que vivió “una situación igual en el Racing de Santander, tenía el mismo contrato, y lo mismo que pensaba allí lo pienso aquí: intentar conseguir el objetivo para tener ese año vinculante”. Es por ello que le preocupa “cero” las ofertas, y lo único que le atiende en estos momentos es “hacerlo bien en los partidos y conseguir el objetivo”, ya que “el mundo del entrenador y del jugador es totalmente distinto, los entrenadores no tienen nada que ver con las ofertas”. Así, ha concluido reafirmando que está “centrado en el Córdoba, en hacerlo lo mejor posible, y muy a gusto. Es muy importante que me siento querido y valorado ya que, para trabajar, es la situación ideal”.