Iván Ania: “Somos un buen equipo, pero no hemos hecho nada”

Una victoria que deja claro que el Córdoba CF está aquí, no quiere conformarse con poco. La entidad blanquiverde no arrancó de una manera regular su nueva andadura en Primera RFEF, pero la idea de juego era bien diferente. Solo quedaba que ese esperado crecimiento llegara exponencialmente y, desde entonces, los chicos dirigidos por Iván Ania encadenan cinco victorias y nueve jornadas sin caer, siendo el último triunfo de prestigio tras doblegar y ser superior ante el CD Castellón, líder de la categoría. Una vez finalizado el duelo, el técnico ovetense compareció ante los medios de comunicación y quiso poner calma entre tanta euforia.

En primera instancia, el preparador asturiano ha admitido que el plan inicial del Córdoba CF era mantener la portería a cero, ya que era “fundamental” porque el CD Castellón tenía, “mucha facilidad para llegar”, aunque todo ello, “sin ser defensivo”. “Queríamos igualar hombre a hombre campo a campo, intentar que no hicieran su juego. Si hubiera pensado que iba a ganar, pues lo llevaba pensando desde el primer día de la semana si éramos definitivos. Al principio del partido tuvimos varias acciones de 1vs1 que no fueron satisfactorias, pero que sí les metimos el miedo en el cuerpo. Hemos hecho un gran partido, sobre todo en la manera de presionar y condicionar al rival”.

Por otro lado, Iván Ania ha adelantado que Calderón ha pedido el cambio por el golpe sufrido durante la primera mitad en la cabeza y, más tarde, ha apuntado la dificultad que ha traído consigo el inicio de la segunda parte, pero el premio llegó cuando menos se esperaba. “En nuestro momento más duro, pues hicimos el gol y eso nos dio tranquilidad. Íbamos arriba con tres y esperábamos una salida más clara pero Alberto se metió más por el centro. El trabajo de los mediocentros ha sido inconmensurable. Los descuelgues De Miguel pues no siempre hemos salido con él, pero cuando salíamos pues nos encontrábamos más cómodos. En ese hombre a hombre hemos sido ganadores y de ahí que nos hemos llevado la victoria”.

Y es que, de hecho, el técnico ovetense ha aclarado que el CD Castellón es el mejor equipo de todo el grupo, aunque la igualdad es la nota predominante. “Nosotros no tenemos complejos y vamos con nuestra idea a muerte. No nos sentimos inferiores a nadie y cuando perdamos la humildad pues nos pintarán la cara. Tenemos que tener humildad y trabajo”, ha aseverado un Ania que ha destacado a Carlos García, pero ha generalizado el buen nivel mostrado durante la noche de este sábado. “Era una papeleta difícil porque suplía a Dragi. Hizo muy buen partido, ganador en el duelo aéreo. Cuando salió con De Miguel no le permitió girarse y en dos acciones definitivas pues fue al suelo y lo consiguió evitar. Todos han estado geniales, con repetición del esfuerzo ante uno de los equipos que más cuesta contrarrestar del grupo”.

Asimismo, el preparador asturiano pone el techo más alto de lo que el nivel dicta en la actualidad, ya que “el análisis va más allá de los resultados”, aunque lo que está claro es que este Córdoba CF no se conforma con nada, mirando siempre cotas más bajas inicialmente. “Nuestro primer objetivo es la salvación. Depende de cuando lo consigamos, pues miraremos para arriba. Somos un buen equipo, pero no hemos hecho nada. En diciembre no se consiguen las cosas. Ambición toda la del mundo, respeto todo el del mundo, trabajo y humildad siempre”, ha apuntado un Ania que ha agradecido el apoyo incondicional de una afición que “siente orgullo de la entrega de los jugadores”. “Si tuviéramos todos los días tanta gente en el campo, pues para los rivales es una losa. Ojalá que se genere una sensación de unión que haga que el equipo vaya para arriba”, ha culminado.