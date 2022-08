El inicio de la ilusión

Una noche cálida de verano en uno de los feudos más icónicos de toda la categoría -y el cual la polémica le ha atizado durante las últimas semanas- será el escenario perfecto para el inicio de una temporada que se prevé apasionante. El Córdoba CF ha logrado que esa ilusión generada a lo largo de la pasada temporada gracias al ascenso procedente desde Segunda RFEF se haya mantenido con el paso de los meses y, en la actualidad, sus aficionados se agolparan este sábado a El Arcángel. No es para menos. El feudo califal acogerá la jornada inaugural del club blanquiverde en Primera RFEF y lo hará ante un Unionistas de Salamanca que ha pasado por numerosos contratiempos extradeportivos en esta pretemporada, pero que intentará ponerle las cosas muy complicadas ante una entidad que aspira a luchar por las primeras posiciones de la tabla clasificatoria.

El Córdoba CF y una primera vez ante Unionistas

Así es. El Córdoba CF inicia su primera temporada en la nueva denominada Primera RFEF tras su participación durante el curso pasado en el cuarto escalón del fútbol español. Y lo hará con una confianza en su plantel increíble gracias, en gran parte, al nivel demostrado a lo largo de la pretemporada. El equipo dirigido por Germán Crespo ha disputado un total de nueve amistosos, logrando seis victorias, dos empates y una única derrota ante el Sevilla Atlético, club que competirá la campaña próxima en Segunda RFEF. Aun así y lejos de lo que dictan los resultados, la primera escuadra blanquiverde debutará ante su afición con la ambición de que esas buenas sensaciones conseguidas en el tramo de preparación se mantengan a lo largo de las próximas semanas.

Por su parte, el técnico Germán Crespo atendió a los medios de comunicación en la previa ante el encuentro frente a Unionistas de Salamanca y admitió que tan solo Ekaitz Jiménez no estará disponible para este sábado, aunque un jugador en especial ha estado renqueante en los últimos entrenamientos. “El equipo llega en el mejor momento posible. El único es Kike Márquez porque ha tenido problemas en el abductor, aunque llega en condiciones. Tenemos donde elegir, eso le va a dar competitividad en la plantilla y los cinco jugadores que no jueguen, tendrán las ganas de jugar la semana que viene. El lunes cuando vengan, habrán jugadores que no hayan tenido minutos y querrán tenerlos las próximas semanas

Por otro lado, el Unionistas de Salamanca no ha mantenido a gran parte del bloque que realizó una gran campaña a lo largo del curso pasado, ya que solo ha renovado a seis futbolistas y en el banquillo se estrenará de manera oficial Raúl Casañ, al tiempo que han incorporado a Mario Losada, Mario Gómez, Ramón Blázquez, Borja Díaz, Raúl Beneit, Jon Rojo, Juampa Barros, Óscar Sanz, Isaac Obeng, Alberto Sánchez, Mawi Sánchez, Tropi, David Vicente y Antonio Leal.

Sea como sea, los cordobesistas quieren aprovechar su condición de equipo local para hacerse con los tres puntos, además de la ola de ilusión y optimismo que rodea a la entidad. Es más, las sensaciones tras la pretemporada son mejores en clave califa, puesto que Unionistas únicamente ha logrado una victoria frente a la UD Santa Marta de Tercera RFEF. En el resto de sus amistosos cayó frente al Real Valladolid (1-2), Alcorcón B (2-4) y Cultural Leonesa (1-1 y 4-2 en los penaltis), mientras que ha firmado un empate frente al Guijuelo (0-0). Por tanto, sensaciones contrapuestas en un equipo que tratará de sorprender al Córdoba CF en la jornada inaugural de la Primera RFEF.