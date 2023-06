Infinita pasión y kilómetros por el Córdoba CF

Si hay algo que ha quedado claro en estos últimos años, es que la afición del Córdoba CF es incondicional e incombustible en su pasión por el blanco y verde. La temporada, que comenzó con tintes ilusionantes, contó con más de trece mil abonados en los graderíos de El Arcángel, una cifra tan solo superada por el Deportivo de La Coruña, y a la par de muchos de los clubes que compiten en categorías superiores como Segunda División y Primera División. Trece mil almas que llevaron en volandas al equipo hasta el último suspiro, que creyeron hasta que no quedaba nada en juego, y que animaron hasta en los lugares más inhóspitos.

Ese es el principal motor del equipo: su afición. Y es que, además de llenar en varias ocasiones las gradas del coliseo ribereño, animando sin parar y entonando esa maravillosa sintonía creada por Queco al principio de cada partido, el cordobesismo también ha acompañado al equipo en todos y cada uno de los desplazamientos que se han realizado esta temporada. Una hazaña que vale la pena remarcar puesto que ya lejos queda la vetusta división de grupos en los que los rivales se encontraban relativamente cerca. El Córdoba CF ha tenido este año contrincantes que van desde equipos gallegos, hasta la ciudad autónoma de Ceuta.

Pues bien, en todos y cada uno de esos lugares ha estado presente, al menos, un reducido grupo de locos cordobesistas. 959 kilómetros separan el estadio más lejano -A Malata- de El Arcángel, pero de igual manera, también hay más de 900 kilómetros a otros recintos deportivos como Riazor -938 kilómetros-, o 700 hasta el estadio del Pontevedra y del Celta de Vigo B. Así, el cordobesismo ha estado presente en Riazor, A Malata, Pasarón, Balaídos, Reino de León, Reina Sofía, Nuevo Vivero, Romano-José Fouto, Linarejos, Iberoamericano, Nuevo Mirador, La Línea, Alfonso Murube, Di Stefano, Santo Domingo, Fernando Torres, Cerro del Espino, Matapiñonera y El Prado. Diecinueve estadios con, entre otras, una cara común: Rocío.

Esta aficionada al Córdoba CF ha completado, junto con su marido y los suyos, todos y cada uno de los desplazamientos realizados por el equipo en la actual campaña. Más de 8.000 kilómetros recorridos en total que han traído consigo momentos tanto de júbilo como de tristeza. Presentes en todos los campos, aunque en algunas ocasiones con más dificultades que otros, Rocío y su marido han vestido la blanquiverde por los 19 estadios que, junto con el Arcángel, componen el Grupo I de Primera RFEF. Y, también, con mil anécdotas que contar, como el hecho de haber tenido que presenciar el encuentro entre el Fuenlabrada y el Córdoba CF desde las afueras del estadio, ya que el conjunto local no poseía venta visitante de entradas por las obras que se están llevando a cabo en el Fernando Torres. Pese a ello, hubo aficionados blanquiverdes que lograron entrar a las gradas y presenciar y animar a los suyos con la blanquiverde.

En declaraciones a CORDÓPOLIS, Rocío cuenta que su pasión comenzó cuando comenzó la relación con su marido, recordando que “al principio solo íbamos a los partidos de casa, y nos gustó el ambiente que se creaba, entonces empezamos a viajar y nos entró ganas de seguir viajando y apoyando al equipo en cualquier parte de España”. Así, su pasión le ha llevado a viajar por toda España en la actual temporada, definiendo la campaña como una “montaña rusa de emociones”, ya que “en la primera parte de la temporada disfrutaba como nunca en todos los aspectos”, pero que “en la segunda mitad, disfrutaba más con la compañía que con el partido al que nos íbamos a enfrentar,” ya que “a pesar del nerviosismo que te entraba antes del partido”, iba con “la sensación de que sabías a lo que te enfrentabas, como sabiendo lo que iba a pasar, que era perder o empatar”.

Pese a todo ello, Rocío confiesa que se queda “con la compañía que hemos tenido a lo largo de todos esos partidos, de lo bien que nos han acogido todas las aficiones contrarias y con conocer estadios y gente nueva seguidora del Córdoba en cada desplazamiento, que mucha de ella se ha convertido en familia”. Sin embargo, ya en el desplazamiento a Alcorcón recuerda que “no íbamos con la misma mentalidad que en los primeros desplazamientos”, aunque para ella, el punto de inflexión de la temporada está en el mencionado duelo ante el Fuenlabrada, donde “una vez que pitó el árbitro, no dudé ni un segundo en salir del estadio, y no sabía si era por cabreo, desesperación, decepción o simplemente por salir corriendo por no reconocer a mi Córdoba”, añadiendo también que tras el duelo ante el Rayo Majadahonda, salió “llorando de la cuidad deportiva del Atlético de Madrid por la gran tristeza de ver a mi equipo así”.

Por otro lado, su marido, Rafa, afirma que ya en el duelo ante el Talavera notó que el equipo se estaba cayendo, aunque para él “la puntilla se terminó de torcer en el partido de Pasarón contra el Pontevedra, que ya previniendo lo que podía pasar, lo mejor era disfrutar de la cuidad, compañía y la gastronomía de allí”. Pese a todo ello, para ambos, Rocío y Rafa, la experiencia ha sido “fabulosa por todo lo que rodeaba al Córdoba CF”, ya que les “encanta apoyar al equipo, ir conociendo gente nueva, juntarnos con todas las aficiones y hacer previa juntos”, por lo que obviando lo deportivo, reconocen que “ha sido un año maravilloso en todo”.