González Calvo: "Todos hemos soñado con eliminar al Sevilla"

Se empieza a respirar ese ambiente a partido especial en los alrededores de El Arcángel. Con unas taquillas que no han parado de recibir aficionados en toda la mañana, y con un césped que ya se prepara para recibir al Sevilla FC, Javier González Calvo, consejero delegado del Córdoba, ha atendido a los medios en el marco de la presentación del Calendario Solidario cordobesista impulsado por el grupo de aficionados Cocinillas CCF. Sobre el césped del estadio ribereño, el dirigente ha agradecido a todos los que han hecho posible que el almanaque haya salido adelante un año más, entre ellos a unos veteranos "que se han dejado hacer por Pepe Farruqo", humorista gráfico que ha sido el encargado de representar a las leyendas del club califal en el calendario. "El Córdoba representa a una ciudad, a una provincia y, sobre todo, a la gente, por lo que todo lo que sea poder ayudar a una causa como la que tiene el Banco de Alimentos de Córdoba pues estaremos presentes y ayudaremos en la medida que podamos", ha reconocido.

"Este año esperemos que alguno de los nuestros sea recordado ya no solo por ganar la Copa RFEF, sino sobre todo también porque hayamos logrado el ascenso". Estas han sido las palabras de un González Calvo que se ha mostrado muy feliz por la marcha del equipo califal durante esta temporada, y que espera que algún jugador de la actual plantilla del Córdoba se acabe transformando, con el paso del tiempo, en una leyenda en blanco y verde. No será sencillo puesto que "en una categoría como en la que estamos, no sé cuánto tiempo podrán continuar con el Córdoba y hacer historia estando cinco o seis años en el mismo club, pero sí estoy seguro que durante el tiempo que estén con nosotros defenderán la camiseta y los colores como los primeros". "A ver si alguno, para el futuro y para la historia, lo recordamos como que hicieron algo importante por nuestro club y por nuestra gente, y que nos hagan felices, que nos hace falta", ha rematado el consejero delegado del club califal al respecto.

El próximo encuentro al que se enfrenta el Córdoba el miércoles no ha pasado desapercibido. El inmaculado estado del césped de El Arcángel ha sido el protagonista, sobre el que el propio González Calvo ha reconocido que "un club como el Córdoba no se merece menos", por lo que desde la entidad se busca que "esté bien, esté limpio y sea del primer nivel". "Da gusto entrar al estadio, y todo eso se lo debemos a la gente que día a día trabaja en este club para que, después, los que nos dan las alegrías se sientan cómodos y a gusto, y hagan su trabajo bien. Estamos ante un césped que, al igual que nuestra afición, es de mayor categoría de la que estamos actualmente", ha admitido el extremeño, que ya piensa en el Sevilla, próximo rival del club blanquiverde. Pese a las tres categorías de diferencia existente entre ambos conjuntos, desde el club se sueña con dar la sorpresa y eliminar a uno de los favoritos para ganar esta edición de la Copa del Rey. "No creo que ninguno de lo que estamos aquí no haya soñado con eliminar al Sevilla, pero otra cosa es dónde nos pondrá la realidad", ha puntualizado, aunque también ha querido recalcar que "va a ser un partido bonito" ante un equipo que podría haber llegado a El Arcángel como primer clasificado de Primera División de haber vencido ayer al Real Madrid. "Es un equipazo que podría haber llegado aquí incluso como líder, pero yo solo le pido a los jugadores que disfruten, a nuestra gente que se lo pase bien, y que no tengamos lesionados, que para nosotros lo importante es el partido del próximo domingo", ha recordado el máximo representante del Córdoba.

Por último, ha añadido que jugar "partidos como estos es una alegría" e incluso se ha atrevido a soñar con un posible segundo encuentro de Copa del Rey en caso de eliminar al conjunto hispalense, que tendría lugar el próximo 15 de diciembre, lo que ha obligado a la entidad califal a no concertar la típica comida navideña el día anterior puesto que "el entrenador ha dicho que ese día no se ponía porque el 15 jugábamos". "Quién no sueña", ha afirmado al final de su declaración un González Calvo ilusionado, y que espera que su equipo pueda transmitir también esa ilusión a los más de 11.000 aficionados que ya han retirado su entrada para el partido. Todo preparado en el coliseo ribereño para una nueva dosis de sueños en blanco y verde.