González Calvo: “Estamos en nuestro mejor momento deportivo”

La actualidad blanquiverde es, actualmente, únicamente positiva y con razón. El Córdoba CF recibía este domingo al Linares Deportivo, rival más acérrimo de la escuadra blanquiverde al ocupar esa segunda posición del Grupo I antes de la disputa de la anterior cita regular. Por ello, la entidad califa tenía ante sí uno de los mayores retos de esta temporada en su estadio tras la debacle ocurrida en la primera ronda de la Copa del Rey ante el CP Cacereño. No estuvieron solos los de Germán Crespo, ya que los más de 18.000 aficionados que se agolparon a las gradas de El Arcángel vieron cómo la escuadra califa doblegó al plantel minero y se consolidó en el liderato. Por ello, el ambiente en el club es inmejorable y así lo ha hecho saber un Javier González Calvo que analizó la actualidad deportiva en la presentación del partido de Copa de la Reina que se celebrará este miércoles en El Arcángel y que enfrentará a Córdoba Femenino y Madrid CFF.

Así queda la clasificación del Córdoba CF tras la duodécima jornada en Primera RFEF

Saber más

En primera instancia, el dirigente blanquiverde se mostró “contento y satisfecho” con el rendimiento del equipo y piensa que “viendo como el equipo juega y con las ganas que lo hace”, el Córdoba CF tiene “mucho conseguido”. “Estamos ya casi a un tercio de la Liga, vamos a jugar la jornada 13 y la verdad es que el equipo ayer ya no solo el resultado, sino lo que se crea alrededor del equipo, de la afición, de nuestros jugadores y técnicos. Como sienten el escudo y como celebran los goles. Lo veo desde una posición diferente. Soy muy futbolero, que no lo vivo igual que un aficionado, porque poder vivir partidos como el de ayer, cuando termina el partido te sientes satisfecho por el trabajo que hace a diario mucha gente en este club, y que al final empieza a dar resultados. Durante la semana podíamos ver cómo el estadio se llenaba, y para mí es emocionante. Han sido años duros, y ver que el equipo está ahí, y que aquello que se buscaba empieza a vislumbrarse”.

Por otro lado y viendo el rendimiento del equipo, Javier González Calvo asegura que el play off es “uno de los objetivos marcados”, aunque siempre “con los pies en el suelo” y “partido a partido”. “Sería importante que pudiésemos sacar también el partido del sábado porque en dos semanas hay un partido importante, y llegar a Riazor como líderes nos reforzaría mucho”. Entretanto, el dirigente descartó una posible promoción de entradas por el encuentro ante el Linares Deportivo dada la expectación que había por ver un duelo entre primer y segundo clasificado y admite estar pensando en lo que puede ocurrir en Navidad. “Queremos que la gente venga al campo, y queremos ver qué podemos preparar para ese día 7 de enero. Es víspera de festivo, pero habrá mucha gente de vacaciones. Seguramente habrá algo. Ya pensando en ese día 17 que cerramos el año y ya pensaremos año para ver el campo como ayer. Es importante que la gente siga con nosotros. El equipo se da cuenta de ello. Con el apoyo de ellos, es mucho más fácil todo”.

Por su parte, Javier González Calvo ha admitido que estudiarán la posibilidad de realizar un abono de cara a la segunda vuelta, aunque, a nivel personal, cree que no se hará porque el club tenía “muchos abonados que apostaron por el club cuando esto se iniciaba”, por lo que “hay que compensarles a ellos por haber apostado desde el inicio por el equipo”. “Creo que lo más justo es no hacerlo. No creo que sea necesario, está viniendo mucha gente al campo. Los precios que pusimos eran en relación a los precios de entradas. No creo que lo hagamos, aunque somos de estudiar, y ya veremos”. Asimismo, otro de los frentes abiertos que tiene el Córdoba CF es la posibilidad de ir al mercado de fichajes, aunque el dirigente se muestra “contento” por el equipo y solo habría esta posibilidad si “hay alguna oportunidad de mercado”, “si alguien pide salir” o bien que “alguien que juegue poco o por lesión”. “Traer por traer solo puede ocasionar problemas. O nos aporta mucho, como el año pasado con Dragi, o no creo. Tenemos un filial potente, y tenemos que darles ciertas oportunidades, que para eso tenemos la cantera”.

Además y siguiendo el hilo de su comparecencia, González Calvo recalca que, en la actualidad, el Córdoba CF está “en su mejor momento deportivo” desde que Infinity aterrizó en territorio califal. “No es algo de una semana o 15 días. Es un trabajo desde hace tres años, que se complicó aún más, y que ahora empieza a ver resultados de mucha gente que hay detrás. Mucha gente que le dedica a esto las 24 horas al día. Todos con un único pensamiento y línea de trabajo. Los resultados tienen que venir. El tema deportivo es muy complicado y depende de que entre la pelotita. A la larga, creo que siempre van a venir buenos resultados. Estamos muy contentos, no solo por haber recuperado el tema deportivo, sino por lo que se vive en el estadio. Que el seguidor de Córdoba haya vuelto a tener esa ilusión por volver al campo. El Mundial se jugó aquí ayer a las 16:00. Eso es lo importante, recuperar a nuestra gente”, culmina.