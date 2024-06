Del gol de Toril al centenario de Marín: los héroes del Johan Cruyff

Buen resultado el cosechado por el Córdoba CF en la ida de la final del play off de ascenso a Segunda División. Los de Iván Ania debían visitar el difícil campo del FC Barcelona B, el Johan Cruyff, con la intención de plantar cara a un combinado culé repleto de ambición, calidad y juventud. Sin embargo, dos grandes héroes se alzaron sobre el resto para ayudar al combinado blanquiverde a sumar un valioso empate que deberán refrendar en la vuelta: Alberto Toril y Carlos Marín. El primero, con un potente cabezazo en el minuto 8, puso por delante a los suyos. Marín, con varias paradas de mérito, logró amarrar el resultado hasta prácticamente el final en su partido número cien como blanquiverde.

Y es que el propio delantero del Córdoba CF, Alberto Toril, reconoció después del partido en zona mixta que entraron “muy bien al partido”, y que de ahí “ha venido el gol”. Sin embargo, tras ello les ha costado más, puesto que el Barcelona B “ha cambiado un poco el sistema y han comenzado a crear superioridades”, todo ello motivado porque son “un buen equipo” que ha logrado quitarles “el dominio de balón”. “Al final ellos también juegan. Hemos planteado un partido, creo que lo hemos hecho bien durante la primera parte, pero ellos en la segunda han salido diferentes, nos han sometido un poco y ya está. Les doy la enhorabuena”, ha sentenciado al respecto.

Sin embargo, desde el momento en el que el árbitro pitó el final, los jugadores de la plantilla califal ya están pensando en el duelo de vuelta a disputar en El Arcángel. Un partido en el que ellos mismos reconocen que “con nuestra gente y con todo, no se puede escapar”. Toril aún no tiene claro el planteamiento que tendrá en mente Iván Ania para ese duelo, pero sí que subraya que no deben perder su identidad: “plantearemos, seguramente, el ir a ganar en casa con nuestra afición. Sabemos que allí somos muy fuertes y de eso se trata: de conseguir la victoria en casa con nuestra afición”. Además, ha querido agradecer a la afición cordobesista desplazada, y los ha emplazado al próximo domingo, donde espera “un ambiente espectacular, que los que vienen de visitantes durante el año siempre lo sufren, y que eso corra a favor nuestra.”

Por parte del Barcelona B, el delantero recuerda que “estamos hablando del Barça, de una cantera como esta que tienen muchos jugadores” de nivel, por lo que aún no sabe “que esperar allí -en Córdoba”. “Son chavales jóvenes que igual no sienten lo que están jugando tanto como nosotros, jugadores con más experiencia. Igual le damos más importancia a los detalles y a las situaciones de partido. Espero un Barça que tiene que venir a ganar a nuestro campo”, ha valorado, remarcando que la eliminatoria sigue estando “cincuenta a cincuenta. Tenemos el pequeño factor de que jugamos en casa, pero está totalmente abierta”.

También ha hecho referencia a la polémica arbitral, recordando un posible penalti en el que “el balón está en banda, centran y el central me coge sin mirar la pelota ni nada”, pero también ha aseverado que “son cosas de partido, el árbitro decide y ya está, no pasa nada”. También afirmó que fue un partido intenso, porque, al final, “nos estamos jugando un ascenso. Si un partido así no es intenso y bronco...”, valoró el delantero, completando su respuesta con una afirmación clara: “Los dos equipos nos estamos jugando mucho y se demuestra en el campo”.

El centenario del salvador Marín

Por otro lado, el guardameta Carlos Marín cumplía cien partidos como jugador del Córdoba CF en el duelo disputado en el Johan Cruyff. “La verdad es que muy feliz de llegar a esa cifra con el club. Estoy muy contento, y encima jugando un play off de ascenso a Segunda División, que es un sueño para mí. Desde el primer día sabía que aquí iban a suceder cosas grandes, y estamos a un pasito, o sea que muy feliz”, afirmó el arquero al respecto.

Sobre el partido en sí, Marín reconoció que sabían “que tienen mucha calidad, juego por dentro y por fuera, y que iban a tener situaciones de peligro”, pero eso no quita que esté “honestamente, muy contento con el trabajo de mis compañeros”, ya que “al final es difícil, sólo hay que mirar la semifinal anterior, cómo el Ibiza encajó tantos goles”, por lo que sabía que “no iba a ser fácil”. Al final, según el almeriense, el empate llegó en “un detalle”, puesto que tuvieron “muchas situaciones de área”, y sabían que no podían “cometer ningún error”, por lo que finalmente en un detalle acabó llegando el 1-1.

Se esperaba, eso sí, un partido tan duro como el que se vio -aunque no un árbitro tan permisivo-, puesto que sabían que el Barça B “salen filtrando pases muy rápido, son muy verticales, y obviamente nosotros teníamos que estar ahí contundentes en eso”, ya que, además, “son jóvenes, tienen mucho físico”, pero recuerda que ellos “también”, por lo que esperaba “un partido de tú a tú”, como ha acabado siendo. Aún así, sentenció recordando que está “muy contento con el trabajo del equipo, la eliminatoria está muy abierta, la vuelta es en casa, o sea que se espera un infierno allí que con nuestra gente lo vamos a sacar seguro”.

Por lo tanto, en El Arcángel espera “un partido igual, de tú a tú, con dos equipos que van a ir a por la victoria”, y todo dependerá de “quién coge el control del partido”, aunque valoró que “el factor campo va a influir muchísimo de cara, con nuestra gente”. No hay miedo, eso está claro, ya que no cree que haya “dificultad ninguna”. “Ya nos hemos medido de tu a tu y sabemos lo que nos vamos a encontrar. Ajustaremos de la mejor manera, y el equipo va a responder mejor aún que hoy para llevarse la eliminatoria”, añadió el portero.