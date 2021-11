Germán Crespo: "Vamos a salir con nuestra idea de juego"

Un partido histórico para la entidad blanquiverde, aunque el primer objetivo sea disfrutar de la visita de un equipo que actualmente compite en Champions League. El Córdoba está demostrando esta temporada que es capaz de hacerle frente a cualquier plantel, siendo superior ante la totalidad de las plantillas con la que se ha enfrentado e incluso haciendo de El Arcángel un auténtico fortín, principal hándicap de la primera escuadra califa a lo largo de los últimos años. Aun así, la cosa se complica con la primera ronda de la Copa del Rey, ya que los de Germán Crespo reciben al Sevilla FC en el feudo ribereño. Un plantel que actualmente está peleando por el título de Primera División e intentando acceder a la siguiente ronda de la Champions. Por ello, el técnico nazarí quiere que sus jugadores y la afición disfruten, aunque en un partido a 90 minutos nunca se sabe.

Primeramente, Germán Crespo ha querido recalcar que en este partido hay que "disfrutar", pero también hay que "hacer las cosas bien y dejarlo todo en el campo". "Todo esto conlleva a disfrutar y conseguir la victoria. Es un partido para disfrutar, para que disfrute nuestra gente y vamos a tener a uno de los mejores rivales de Europa. Vamos a intentar ponérselo lo más difícil posible y ojalá se pueda. Desde el minuto uno tenemos que tener nuestra idea y no cambiar por tener un rival superior", añade un técnico que, aun así, sabe que es muy "complicado" pasar de eliminatoria. "Estamos en el lado inverso. En semanas anteriores nos hemos enfrentado a rivales de inferior categoría y en 90 minutos puede ocurrir cualquier cosa. Ellos pensarán lo mismo. Aunque seamos un equipo de inferior categoría, se le puede complicar y eso es lo que vamos a intentar nosotros. Para poder sorprender a un equipo como el Sevilla tenemos que dejarlo todo en el terreno de juego".

Por otro lado, el técnico nazarí ha avisado de que Viedma y Julio Iglesias no se han podido ejercitar por molestias, mientras que Carlos Marín ha sido contacto estrecho con un positivo y será baja ante el Sevilla. Además, será un partido "especial" para Simo y Antonio Casas, que se reencuentran con su ex equipo. "Mañana van a estar motivados todos. Cuando te enfrentas al equipo que ha sido tu casa, la motivación puede ser extra. Va a ser un partido emocionante para todos porque partidos de estos por desgracia lleva un tiempo el Córdoba sin vivir y nosotros imagínate. El año pasado ellos estaban vistiendo esa camiseta y será especial, pero la motivación será igual para todos", asevera un entrenador que ha subrayado que va a mantener la tónica de juego vista a lo largo de la presente temporada. "Han habido partidos donde ha estado complicado mantener la posesión y la intensidad, imagínate contra el Sevilla. Habrá momentos donde no podamos dominar el balón, pero tenemos que estar preparados. No podemos dejarle espacios al Sevilla, pero lo que está claro es que no podemos renunciar a nuestra filosofía. En frente vamos a tener un rival superior, pero lo intentaremos superar".

Mientras tanto, Germán Crespo cree que el cuadro hispalense llegará a Córdoba totalmente concentrado en la Copa del Rey. "La temporada pasada, a pesar de estar en tres competiciones, fueron a Lucena con un equipo titular y a Linares más de lo mismo. Vienen de jugar contra el Real Madrid y este fin de semana juegan contra el Villarreal, pero aunque vengan con los suplentes, serán como los titulares. Julen Lopetegui tiene una competitividad que hace que cada competición la quiera ganar y no se van a fiar". Por su parte, Germán ha querido ser contundente y no piensa más allá de este encuentro. "Ya me conocéis de sobra. Nosotros le damos importancia al partido siguiente. Ahora mismo el partido de Las Palmas está lejos. No podemos mirar más lejos de este partido porque queremos brindar un buen espectáculo. Mañana habrá un buen número de aficionados y lo tenemos que dejar todo para que disfruten. Sabemos que será complicado la victoria, pero vamos a dar el 200%", culmina.