Germán Crespo: “Lo que queremos es ganar el partido”

No es un encuentro más, como el resto que se celebrarán esta temporada en Primera RFEF. El Córdoba CF quiere seguir instaurado en la zona alta del Grupo I del tercer escalón del fútbol español tras conseguir cuatro victorias consecutivas en este tramo liguero. Por tanto, la entidad blanquiverde tiene la intención de mantener esta dinámica positiva, aunque tendrá un duro rival que no le pondrá las cosas fáciles. La Cultural y Deportiva Leonesa recibirá este domingo al club cordobés en un partido donde hay mucha rivalidad por lo ocurrido en Segunda División durante la temporada 2017-18. Por ello, el técnico Germán Crespo ha comparecido en la previa de dicho duelo y ha afirmado que el único objetivo de su equipo es traerse la victoria para territorio cordobés.

En primera instancia, el entrenador nazarí ha analizado la posibilidad de volver a batir los registros de la entidad blanquiverde. Esta vez, la primera plantilla cordobesista podría cosechar el mejor inicio liguero del Córdoba CF y eso siempre “gusta”, aunque tiene clara la meta para este domingo. “Nosotros lo que queremos es ganar el partido para seguir en la dinámica que tenemos. Los jugadores que han venido nuevos pueden entrar en la historia del club con el mejor inicio de temporada y los que estaban el año pasado pueden seguir haciendo historia. Eso se valorará dentro de un tiempo y que estén nuestros nombres ahí, pues también gusta”, ha añadido un Crespo que ha apuntado la racha negativa del club califal en León. “Se han jugado creo que dos partidos allí y han habido resultados negativos. Trataremos de cortar la racha negativa en ese estadio y ya sabemos cómo hacer esto con filiales. Para la historia del club el conseguir un resultado para eliminar la racha negativa, pues será mejor”.

Por otro lado, el técnico granadino ha resaltado la exigencia que existe en esta categoría y el encuentro en León no será menos. “Son partidos complicados. Sacando los resultados que estamos sacando pues parece otra cosa, pero son rivales muy buenos que algunos pelearán por el ascenso. La Cultu lleva haciendo muy bien las cosas los últimos años y creo que ha tenido presupuesto para pelear por el ascenso, pero por cosas no han podido. Vamos a uno de los mejores estadios de la categoría y vamos con las ganas de hacerlo bien”, ha aseverado un preparador que ha subrayado los aspectos positivos de la Cultural Leonesa. “Han sido capaces de ganar en Algeciras, es un equipo que a balón parado tienen altura y buenos rematadores, y es un equipo que si se pone por delante, tiene seguridad defensiva y nosotros vamos con la idea de ponernos por delante en el marcador y jugar con nuestras armas”.

Mientras tanto, Germán Crespo ha señalado que existe cierta “preocupación” por el once que va a sacar cada fin de semana, aunque a él no le preocupa, ya que reina la “tranquilidad” en su plantilla y ha apuntado que todos tendrán su rotación. “Están expuestos a ello, de que le lleguen la rotación. Alonso tuvo una lesión en la pretemporada, lo que le ha pasado a José Cruz. Fuentes igual porque se ha perdido varias semanas y son esos jugadores que no han rotado mucho por eso mismo. Calderón está yendo de menos a más y nos está dando seguridad. Si no es esta semana, será la siguiente que le toque descansar”.

Aun así, el único jugador que aún no ha estado a su disposición es un Ekaitz Jiménez que ya está entrando en dinámica con balón, pero el técnico blanquiverde llama a la calma con el lateral vasco. “Para Ekaitz hay que tener paciencia. Es mucho tiempo y tenemos que ir poco a poco, pero las sensaciones del jugador son muy buenas. Ya ha tocado balón y ha hecho más carga, pero tenemos que ir poco a poco. Tenemos que medir los tramos que llevamos y va a ser él el que decida, pero no queremos que haya otra recaída”, culmina.