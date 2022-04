Germán Crespo: “Queremos entrar dentro de la historia del club”

Semana de celebraciones, de actos y de disfrutar de un merecido ascenso tras una temporada excepcional. Sin embargo, con la llegada del fin de semana, toca volver a ponerse el mono de trabajo pues aún restan cuatro citas más por disputarse antes de darle, definitivamente, carpetazo a la temporada 2021-22 del Córdoba CF. El siguiente rival que visitará El Arcángel será Las Palmas Atlético, que buscará aprovechar ese ambiente festivo en el seno califa para robar los primeros puntos de la temporada en el feudo blanquiverde ante un Córdoba que se marca como objetivo el seguir engrosando aún más sus ya de por si sobresalientes números.

En este contexto ha comparecido Germán Crespo ante los medios, en la entrada del Ayuntamiento de Córdoba, después de que se recibiese el equipo y se posase con la ya típica foto en el balcón del mismo. Pese a todo ello, el granadino ha recordado que ellos están “pensando en el partido” y “entrenando con la máxima ilusión de volver a sacar los tres puntos, porque nos hemos marcado un reto que es el de hacer pleno de puntos en casa”.

Y es que, pese a todo lo logrado ya por este Córdoba CF, la ambición no tiene límites en un Germán Crespo que no piensa levantar el pie del acelerador. “Para mí son tres puntos importantes, igual de importantes que los de Mérida o Cacereño”, ha reconocido. Además, ha vuelto a reincidir en que pese a que están logrando “unos números increíbles”, ellos siguen queriendo “entrar dentro de la historia del club por ser el equipo que más puntos suma”. “Son 18 equipos y 34 partidos, y con ese número de encuentros queremos hacer los mejores números para estar en la historia de un club como es el Córdoba CF”.

Además de todos esos alicientes, también se encuentra la terna entre varios blanquiverdes por ser el jugador más goleador de la categoría. Ante esta circunstancia, Germán Crespo ha querido advertir a su plantilla de que, en estos últimos duelos, no quiere “mirar lo individual”, si no centrarse en lo “colectivo”, por lo que “el jugador que vaya buscando sus números, a lo mejor se equivoca y no va a tener minutos en los siguientes partidos. Tenemos que seguir en la línea que estábamos teniendo e intentar hacer el máximo de goles posible porque seguro que, si jugamos como equipo y cada jugador no va mirando lo suyo, van a llegar goles y se van a generar oportunidades para que todos aumenten sus cifras”.

Los blanquiverdes, a seguir con el camino marcado “por respeto a que hay jugadores y equipos que se juegan mucho”

Por otro lado, en el apartado de bajas, pocas novedades se esperan para el enfrentamiento ante Las Palmas Atlético. Ekaitz Jiménez y Carlos Puga seguirán siendo bajas una jornada más, mientras que Miguel de las Cuevas tampoco estará disponible tras resentirse del sóleo en Mérida por el estado del campo. La duda se centrará en el capitán del barco, Javi Flores, que no ha estado presente en el acto en el Ayuntamiento después de que se hayan detectado algunos casos de Covid-19 entre sus familiares, aunque, a día de hoy, el jugador sigue dando negativo. Dependiendo de los próximos resultados, Germán Crespo podrá contar o no con él para el penúltimo partido de la temporada en casa.

Pese a todo ello, y con el objetivo ya logrado, el entrenador granadino ha descartado la opción de presentar una revolución en el once para estos últimos partidos. “Quiero sacar el mejor once, el que crea que me va a dar lo mejor”, ha aseverado, antes de añadir que también buscará “que la gente que salga desde el banquillo siempre salga para sumar, porque, primero, queremos ganar el partido, y segundo, por respeto a que hay jugadores y equipos que se juegan mucho contra Las Palmas Atlético, y por respeto a esos equipos que se están jugando hasta el final de temporada el cumplir sus objetivos, pues tenemos que hacer nosotros nuestro partido y quedarnos con la victoria”.

La llegada de Yoni Oujo al banquillo canario tampoco parece incomodar en exceso a Germán Crespo, que ha recordado que ya hubo otro cambio de entrenador en el filial amarillo esta temporada. “Como todos los equipos, pueden cambiar de sistema, pero hemos trabajado sobre los dos posibles sistemas que nos podamos encontrar”, ha reconocido, aunque eso no evitará que el Córdoba salga “a hacer nuestro partido y a depender de nosotros mismos. Ahora jugamos con la tranquilidad de que hemos cumplido el objetivo y de que Las Palmas tiene que venir a ganar, no le va a valer el meterse atrás, y eso creo que nos puede favorecer en estas últimas jornadas”

Para finalizar, el preparador blanquiverde también se ha referido al filial del Córdoba B, y ha lamentado la coincidencia de horarios con el primer equipo ya que quería “poder acompañar al equipo”. De esta manera, tras decretar la RFEF jornada unificada en la Tercera RFEF, Crespo solo puede “desearles suerte” y elogiarles, ya que “han hecho una temporada espectacular, y creo que sería un justo premio el jugar un play off”.