Germán Crespo: “Desde el primer día se ve a la gente muy concentrada”

Un partido especial, pero que no deja de ser de pretemporada. El Córdoba CF ha comenzado la preparación para la próxima temporada en Primera RFEF y los amistosos están a la vuelta de la esquina. De hecho, el conjunto blanquiverde recibirá en El Arcángel al Granada CF este mismo miércoles en un encuentro que será la primera toma de contacto tanto para los califales como para los nazaríes. Por otro lado, esta contienda será especial para un técnico Germán Crespo que pasó prácticamente toda su vida deportiva como jugador vistiendo los colores de la capital granadina, aunque, primeramente, el preparador ha admitido que sus jugadores han llegado con “una ilusión tremenda”.

El profesional del Córdoba CF ha alabado la actitud que sus chicos han tenido en las nueve primeras sesiones de la pretemporada. “La predisposición es máxima, con dobles sesiones e intentando inculcar todos los conceptos para que así asimilen todo lo que tenemos trabajado. La gente que continúa de la temporada anterior lo tienen más o menos cogido, pero hay gente nueva que han venido con una predisposición muy buena y han asimilado rápido lo que queremos”, añade un Germán Crespo que resalta las incorporaciones que ha realizado la dirección deportiva. “Hemos firmado a gente de calidad y a gente que sabemos lo que nos pueden dar. Desde el primer día se ve a la gente muy concentrada, muy metida en la tarea que estamos preparando y eso facilita el trabajo del cuerpo técnico”.

En lo que respecta únicamente al partido, la entidad blanquiverde ya tiene a la enfermería trabajando y tres de los jugadores del primer equipo no podrán estar, a priori, disponibles para el encuentro ante el Granada CF. “Tenemos dos lesionados en el mismo puesto como son Calderón y Ekaitz, José Alonso también tiene molestias en el cuádriceps, pero ya sabemos que la pretemporada va a ser dura, con dobles sesiones y esas sobrecargas las vamos a tener. Tanto Calderón como Ekaitz arrastran lesiones de la temporada anterior y lo que no queremos es arriesgar para perderlos por más tiempo”, apunta un técnico granadino que se enfrentará al club que le ha “dado todo como jugador”. “Me voy a enfrentar al equipo en el que he vivido toda mi carrera. Desde los cinco años ya entré en el club hasta que salí con la lesión. Tuve la suerte de formar parte del primer equipo que subió a Segunda B y contento por eso, me voy a enfrentar al club de mi ciudad, al club que me lo dio todo, con nuestro estadio y con nuestra afición. Va a ser un partido especial, pero no va a dejar de ser de pretemporada con ocho o nueve sesiones de trabajo. A intentar coger los conceptos que hemos trabajado y a seguir trabajando en cosas que nos sigan sirviendo”.

Por otro lado, Germán Crespo también ha hablado de la posible última incorporación del Córdoba CF: Cedric Teguia. “Es un jugador conocido. Ya ha tenido la suerte de jugar en categorías superiores. A pesar de su juventud, llegó muy rápido a Segunda División, pero cuando llegas tan joven es porque lo mereces. Es verdad que este último año no le han salido las cosas todo lo bien que esperaba, pero viene a una ciudad que le puede servir para crecer como jugador. Además es un jugador con unas características que buscábamos: vertical, desequilibrante y potente. Esperando a que se solucionen esos últimos flecos para que no se pierda muchos días de trabajo”, culmina.