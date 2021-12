Germán Crespo: "Hemos merecido algo más"

Si no puedes ganar, al menos no pierdas o eso dicen. El Córdoba no quiere ceder su dinámica positiva de ir sumando en la mayoría de los partidos que dispute esta temporada en el Grupo IV de Segunda RFEF y ha conseguido solventar un duro trámite en uno de los campos más complicados de toda la categoría. La entidad blanquiverde viajaba lejos de la Península Ibérica para medirse al Ceuta en el Estadio Municipal Alfonso Murube en un encuentro donde los chicos dirigidos por Germán Crespo pudieron conseguir los tres puntos, pero la falta de frescura provocada por las numerosas lesiones y el poco acierto de cara a puerta hicieron que éstos no pudiesen inaugurar el marcador. Por ello, el técnico nazarí, tras el empate conseguido en tierras ceutíes, explicó en sala de prensa que es un buen resultado, aunque los suyos merecían "algo más".

El preparador granadino analizó el partido y admitió que "sumar es bueno" y más "ante un rival que venía de una dinámica muy buena y positiva", aunque tiene claro que el fútbol ha sido injusto con el club blanquiverde. "Por méritos y por lo que ha hecho el equipo con balón, pues merecíamos algo más. Ellos han tenido su oportunidad, pero contento con el trabajo que ha hecho el equipo. Lo hemos estado hablando durante toda la semana, era un partido muy complicado. Sabíamos que el Ceuta nos iba a apretar, pero hemos sabido sacar el balón jugado, hacernos con la posesión del balón y las dos o tres ocasiones que hemos tenido en la segunda mitad, si no hubiéramos puesto por delante en el marcador, pues hubiéramos sacado los tres puntos", añade un Germán Crespo que también recalca que el equipo contrario también juega. "Tienes el riesgo de que pierdas el punto que tenías, pero nosotros siempre vamos a buscar los tres puntos y contento porque se han generado las ocasiones. Dentro de la intensidad que ha habido pues creo que ha habido mucha deportividad. Todo lo que sea sumar es bueno".

Por otro lado, el efecto que genera el Córdoba hace que las aficiones rivales se crezcan y quieran que su estadio sea una auténtica caldera para que su equipo pueda dar la sorpresa, como ha sucedido en Ceuta. "Hoy el ambiente que había y el campo que es un terreno donde se le puede dar velocidad al balón es muy positivo. Si me dicen que el partido era de Primera RFEF me lo creo. Cuando hay estos partidos, hay que disfrutarlos", apunta un técnico nazarí que no considera al conjunto ceutí como el único rival directo que tiene su plantel. "Hay cuatro o cinco equipos que están por detrás nuestra y nosotros tenemos un colchón de puntos importante. Hay rivales como Ceuta, Villanovense, Coria o Cacereño. Aún queda mucho camino por recorrer y si sacamos los tres puntos ante el Mensajero, será un colchón importante. A todo ello hay que sumar la imagen que está dando el primer equipo, pero no se puede relajar porque dos o tres resultados malos te baja", culmina.