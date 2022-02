Germán Crespo: “Vamos a intentar ganar los 17 partidos en El Arcángel”

Buscando pequeños récords para mantener la motivación intacta y seguir aumentando la ventaja con el resto de competidores. Esta parece ser la estrategia que seguirá Germán Crespo de cara a afrontar una segunda vuelta para un Córdoba dominador, máximo anotador y el conjunto con los mejores registros defensivos. Nada parece poder parar a los blanquiverdes, que avanzan directos hasta el objetivo de la Primera RFEF. Sin embargo, primero tendrán que superar algún escollo más, y no será fácil. Tras derrotar con contundencia al Cádiz B a domicilio, rompiendo así la mala racha como visitante, El Arcángel recibe ahora a un Coria en alza, que ya ha demostrado que merece ocupar esos puestos altos en la tabla, y que tratará de dar guerra a un Córdoba que quiere acabar imbatido como local en esta campaña.

El propio Germán Crespo ha definido al Coria como "un equipo que, en la primera vuelta, todos decíamos que era la sorpresa". Sin embargo, a base de esfuerzo y buen juego, ha logrado mantener la posición, demostrando así que "es por mérito propio y por hacer las cosas bien", ya que son un conjunto que "plantea muy bien los partidos fuera de casa". De hecho, es el segundo mejor club del Grupo IV en esta faceta, por lo que tratará de arruinar la fiesta blanquiverde en el coliseo ribereño. Por ello, el técnico granadino ya ha adelantado que tiene "el partido de ida en mente", por lo que sabe "cómo hacerles daño y qué facetas contrarrestar". Una de estas facetas es el peligro que atesora el Coria a balón parado, ya que "tiene muchos goles a favor así", por lo que los entrenamientos de esta semana se han centrado en eso, no sin perder la seña de identidad blanquiverde. Otro punto clave será, también, esos primeros minutos, donde el fervor de los equipos tendrá que contrarrestarlo el conjunto califa "con intensidad, e intentando hacerle a los rivales el partido largo".

Sin embargo, Crespo también ha querido centrarse en su propio equipo. Un Córdoba dominante, que aún no ha perdido ni un solo punto en casa en esta campaña, y que parece decidido a seguir rompiendo récords estadísticos. "Al igual que en la primera vuelta dije que queríamos alargar la imbatibilidad, ahora queremos aumentar la racha de partidos ganados en El Arcángel. Vamos a intentar que sean los 17 partidos, pero aún queda mucho", ha reconocido el míster, que también ha querido puntualizar que "conforme avancen las jornadas, nos iremos poniendo pequeños récords como objetivos. Si podemos ganar por 3-0, mejor que 2-0". Y es que este es uno de los principales baluartes de la era Germán Crespo: el vendaval ofensivo. Máximo goleador absoluto con 52 goles, una cifra que ya desde principio de temporada se buscaba puesto que él mismo le decía a los jugadores que había que "intentar ser los máximos goleadores y el equipo menos goleado, para así cumplir el objetivo lo antes posible". Con el paso de las jornadas, la faceta defensiva se ha ido reforzando y ha ido cumpliendo ambos hitos.

Por último, y ya volviendo a la cita frente al Coria, dos jugadores han protagonizado los entrenos blanquiverdes debido a sus inesperadas ausencias: José Cruz y Simo. Sobre el primero, Crespo ha afirmado que "las sensaciones eran muy buenas, y de querer jugar", mientras que del hispano-marroquí ha confirmado que "es un golpe, no una lesión muscular, por lo que tenemos esa tranquilidad. Si tolera el dolor, seguro que podrá entrar en convocatoria". Todo se decidirá en el último entrenamiento previo al encuentro y, dependiendo de las sensaciones, se optará por convocarlos o no. Mientras tanto, el resto del equipo afronta la cita "con las ganas de sumar tres puntos, sabiendo que es un partido importante porque seguiríamos con la dinámica positiva". Además, el Coria, tercer clasificado, es "un rival cercano, el segundo hasta hace poco, y si conseguimos ganar serían 14 puntos más el golaveraje". De esta manera, el Córdoba afrontara el encuentro "con la máxima intensidad posible", pero también "con la confianza" de haber realizado un gran trabajo en los últimos partidos.

Lo cierto es que todo hace indicar que la mejor versión de este Córdoba CF aún está por verse. Jugando cada domingo, recuperando efectivos, y cada vez ambicionando más alto, Germán Crespo ha logrado mantener a los jugadores enchufados en cada partido, lo que hace que no se escapen puntos. "El equipo, pese a los números, no se va a relajar en ningún minuto y eso va a hacer que logremos el objetivo", ha reconocido el propio preparador, que también ha querido alabar la actitud de sus jugadores en los entrenamientos. "El miércoles se lo reconocí a los jugadores. Hay futbolistas jodidos por tener menos minutos, pero luego ves los entrenos y parecen el partido de Copa del Rey frente al Sevilla. Tenemos la suerte de que la gente con menos minutos entrena bien, y eso se suma a que cada vez vamos a estar mejor". Además, citando unas declaraciones de De las Cuevas en las que afirmaba que cada vez se siente más cómodo con los automatismos y la forma de jugar de los blanquiverdes, Crespo ha asegurado que el equipo "va a tener mucho margen de mejora en esta segunda vuelta". "Hemos trabajado los conceptos para llegar lo mejor posible, y creo que lo estamos consiguiendo", ha concluido el granadino. Lo mejor aún está por venir, y a este Córdoba no parece acabársele la ambición.