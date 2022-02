La defensa, la otra gran clave del rendimiento del Córdoba CF

Mucho se ha hablado del gran rendimiento ofensivo otorgado por el Córdoba CF durante esta temporada. Los 52 goles que acumulan los blanquiverdes a favor en liga son un buen indicio del buen momento que atraviesa el conjunto dirigido por Germán Crespo en esta campaña, acentuado en los últimos tres encuentros donde las goleadas han sido constantes. Sin embargo, otro de los datos más llamativos, y que quizás pasa más desapercibido, es el de la seguridad defensiva. Después de que la zaga despertase algunas dudas durante el inicio liguero, Crepo ha logrado encontrar el balance perfecto entre ataque y defensa, lo que ha llevado al Córdoba a ser una autentica máquina de hacer goles, pero también un seguro en defensa que hace que los rivales no tengan ningún tipo de opción.

Volviendo a los comienzos de la campaña, uno de los temas de conversación era precisamente la incapacidad del equipo de lograr dejar la portería a cero. El estilo ofensivo y atrevido del técnico blanquiverde hacía que, a veces, la defensa quedase desguarnecida, llegando a suponer un peligro en reiteradas ocasiones. De hecho, el conjunto califal tan solo fue capaz de dejar en una ocasión la portería a cero en los primeros ocho partidos. Fue, precisamente, en la visita a Coria, cuando el Córdoba logró vencer y convencer cerrando una goleada por 0-3. Sin embargo, los tantos recibidos eran preocupantes, y había hasta siete equipos con números similares o inferiores en cuanto a goles encajados en esas primeras ocho jornadas.

Sin embargo, la jornada aplazada de Mensajero, y el encuentro frente Antequera supuso un punto de inflexión para el Córdoba, que logró llegar a su mejor versión y empezar a encadenar porterías a cero por primera vez en la temporada. Ahora, el problema estaba en el ataque, ya que los blanquiverdes perdieron cierta chispa ofensiva, y comenzó el bucle de malos resultados, sobre todo fuera de casa. Y, finalmente, eso lleva a la segunda vuelta de la temporada. El parón invernal supuso un soplo de aire fresco para una plantilla muy acusada por las lesiones, y que vio como esas dos semanas de descanso suponían una oportunidad perfecta para alcanzar el estado de forma culmen de la temporada.

Una versión aún más mejorada tras el parón navideño

Lo cierto es que la versión 'post-invernal' del Córdoba CF parece no tener rival. A las tres jornadas consecutivas anotando cuatro goles se le ha añadido, también, que tan solo han encajado un único tanto. Fue el que anotó el Vélez, en el último minuto de partido, ya con el encuentro sentenciado. Además, pese al tanto, cabe destacar también que las porterías a cero han llegado a través de un buen sistema defensivo, que ha permitido que Carlos Marín no haya tenido apenas trabajo durante los últimos partidos. De esta manera, el Córdoba ha logrado posicionarse no solo como el equipo más goleador, sino también como el menos goleado del Grupo IV de Segunda RFEF, contrastando así con el inicio de campaña que tuvieron los blanquiverdes precisamente contra estos mismos rivales. Y, además, todo esto se ve influenciado con las bajas que ha sufrido durante estos encuentros el Córdoba en defensa. La lesión de José Alonso supuso un duro traspiés en los esquemas de Germán Crespo, a la que además se le añadió la baja de José Cruz y la entrada del recién llegado Dragisa Gudelj. Un cóctel difícil de mezclar, pero que el técnico granadino supo compensar a la perfección.

Ahora tocará seguir demostrándolo ante un Coria que también ha empezado a mostrar sus armas, demostrando que merece un puesto en el play off gracias a su buen juego, pero también como consecuencia de su seguridad defensiva: son el segundo equipo menos goleado, con quince tantos en contra. Así pues, Córdoba y Coria se verán las caras en El Arcángel en un encuentro de altos vuelos, que enfrentará a dos de los conjuntos más seguros en defensa de la categoría. Habiendo acumulado sendas goleadas en sus últimos compromisos, ambos equipos tratarán ahora de derribar la muralla contraria para así hacerse con el valioso botín de tres puntos.