Germán Crespo: "Nos está faltando algo de efectividad"

Momento de volver al trabajo liguero para un Córdoba que, acusado con las bajas, tiene ante sí tres partidos en El Arcángel para afianzar su buen inicio cosechado hasta la fecha. El primero de los rivales será el Montijo, comandado por el exentrenador del filial, Juan Marrero. No será fácil el partido, tal y como ha reconocido Germán Crespo en la rueda de prensa previa al encuentro, puesto que el conjunto extremeño es uno de los clubes menos goleados del grupo, de la categoría e incluso del fútbol español, con tan solo cinco tantos encajados en estas primeras nueve jornadas. "Es un equipo que en teoría estaba hecho para mantener la categoría, pero que ahora se encuentra con unos números importantes y con un partido menos, siendo el equipo que menos goles ha encajado. Es el equipo revelación", ha reconocido el técnico granadino, alabando los buenos números de los montijanos. Para el planteamiento del encuentro, Crespo intentará que "se les haga un partido largo" a los extremeños, ya que ellos tienen "un campo de dimensiones más cortas", a lo que se suma que "están encajando cuando salen fuera". "Queremos darle mucha intensidad y velocidad al partido, pero tendremos enfrente un equipo con el pensamiento de que tiene mucho que ganar y poco que perder", ha reconocido.

Centrándose ya en el Córdoba, que llega en racha al encuentro, el preparador blanquiverde apuesta por mantener los pies en el suelo ya que esto "no da el ascenso", aunque también admite que están "contentos por los números y por lo que se está haciendo", porque saben que es "muy complicado". "Lo que estamos haciendo está ahí y no hay que restarle importancia. Estamos viendo que equipos como nosotros en otros grupos no están sacando los mismos números, y hay pruebas en equipos de superior categoría como por ejemplo el PSG, que tiene prácticamente lo mejor del mundo y no lo gana todo", ha subrayado. Además, ha reincidido en que hay que "darle importancia", ya que, semana tras semana, se está viendo "la motivación y el plus extra de los rivales, y por eso hay que darle más importancia aún. Por mucha diferencia de presupuesto que haya en cualquier partido, en todas las categorías es muy complejo", ha apuntado el míster.

Los hechos son los hechos, y el Córdoba está siendo uno de los mejores clubes de Europa en cuanto a números se refiere. Pese a ello, siempre hay margen de mejora, y, tal y como ha admitido el preparador blanquiverde, se ha visto un cambio en el juego con respecto a los primeros encuentros de la temporada. "El equipo ha mejorado defensivamente, con tres partidos sin encajar gol, pero ahora nos está faltando algo que sí teníamos los tres primeros partidos", ha confirmado el granadino, haciendo referencia a la falta de gol con respecto a lo visto en las primeras jornadas. También ha querido dar un pequeño tirón de orejas a los revulsivos, ya que "parece que el que sale del banquillo tiene que hacer su jugada del partido y su gol, y eso nos está llevando a veces a equivocarnos. Esa tranquilidad que teníamos en los últimos metros contra Xerez y Cádiz hacía que se generasen más ocasiones y mucho más claras", ha destacado. Por ello, también ha confirmado que desde el cuerpo técnico se ha trabajado en eso durante la semana para volver a ver la mejor versión cordobesista. Cuestionado sobre qué tipo de Córdoba prefiere, si uno más ofensivo o la versión más defensiva vista ahora, Crespo ha respondido contundente, afirmando que le agrada "el equipo que gana los tres puntos".

Pese a todo, el vestuario sigue a lo suyo, inmutable por lo ocurrido en el exterior y por la posible presión añadida por seguir mejorando los ya de por sí sobresalientes números de los califales. "El equipo ahora mismo tiene mucha alegría, y son muchos partidos sin conocer la derrota. Lo mismo que se habla de los números que está haciendo el club, los jugadores lo sienten y tratan de alargarlo lo máximo posible. Esa presión la tenemos que dejar, sobre todo porque sabemos que llegará un momento en el que perderemos un partido", ha aclarado un Germán Crespo que es consciente de la situación que vive ahora mismo el club. "Queremos brindar un buen espectáculo el sábado a la afición y quedarnos con los tres puntos", ha concluido al respecto. Tres puntos que servirán para iniciar el particular tourmalet del Córdoba en El Arcángel, con tres partidos consecutivos en el coliseo ribereño en el que deberá marcar diferencias. "En lo que queda de primera vuelta va a haber muchos errores y traspiés", ha opinado, sabedor de que ahora al Córdoba le vienen "dos rivales directos" que, de ganar, se abriría "una brecha importante para lo que queda de liga".

Por último, Germán Crespo también ha hecho un balance de la situación de lesionados del Córdoba. Desde el club se espera que Viedma esté disponible para la semana que viene, mientras que Miguel de las Cuevas ya está totalmente recuperado y entrará en convocatoria, aunque no se arriesgará con él. Por su parte, Visus ya realiza carrera, por lo que se espera que esté de vuelta con el grupo en un periodo de una a dos semanas. Por lo tanto, para el sábado, Germán Crespo contará con los diecinueve jugadores disponibles, contando con Christian Delgado y Tala del filial. Habrá un descarte antes del encuentro, completando así una lista de 18 jugadores que lucharán por seguir ampliando el colchón de puntos con el resto de equipos, además de aumentar aún más la racha histórica de un Córdoba que ya se posiciona entre los mejores de su historia. Es el momento de seguir brillando.