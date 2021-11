El Arcángel alza la voz en noviembre

Una vez más, El Arcángel será prácticamente definitivo para cumplir los objetivos de la entidad blanquiverde. A lo largo de la pasada temporada, el rendimiento de la plantilla cordobesa no fue el adecuado y en su propia casa no consiguió una regularidad óptima, cayendo hasta la cuarta categoría del fútbol español después de no saber cómo amoldarse a una campaña atípica por la irrupción de la Covid-19. Sin embargo, este curso es totalmente diferente. Las cosas se han hecho de una manera excepcional desde el principio y, aunque en la pretemporada no sucedió lo que se esperaba, el nivel mostrado en el apartado liguero es sobresaliente. De hecho, los chicos dirigidos por Germán Crespo se juegan más de una competición en noviembre y, curiosamente, el feudo ribereño será el juez para que este plantel pueda conseguir, incluso, levantar un título a nivel nacional.

En primer lugar, el Grupo IV de Segunda RFEF entra en una etapa decisiva, debido a que el tramo final de la primera vuelta llegará a partir del mes de diciembre y El Arcángel será el que dictamine cómo llega el Córdoba a esta parte del campeonato. La entidad blanquiverde actualmente se encuentra líder destacado aún con un partido menos que el resto de sus rivales y quiere que esta ventaja se vea incrementada. Para ello, el plantel comandado por Germán Crespo tendrá un doble enfrentamiento regular en busca de aumentar la distancia con el segundo clasificado, recibiendo a un Montijo que viene en alza y, una semana después, al Cacereño, un equipo que ha estado varias fechas en la segunda posición de la tabla clasificatoria y que amenaza a los califas. Aun así, habrá otros partidos y la posibilidad de que se sume alguno que otro con el paso de las citas.

Aunque parecía secundario a principios de temporada, la Copa RFEF ha cogido protagonismo conforme las jornadas han ido sucediéndose y ahora es un título que podría levantarse en El Arcángel. Después de eliminar a Balompédica Linense, Juventud de Torremolinos y Xerez CD, el Córdoba está actualmente en las semifinales de esta competición. Una eliminatoria que se disputará en el feudo ribereño el próximo 10 de noviembre ante el Ebro y que podría dejar una interesante final en el mismo escenario el 24 de noviembre frente al ganador del enfrentamiento entre Leioa y Guijuelo, ambos equipos de Tercera RFEF -una división inferior a la disputada por el plantel cordobés-. Por ello, si el conjunto de Germán Crespo consigue vencer al cuadro aragonés, el césped califal podrá vivir una auténtica final y un encuentro más en el mes de noviembre, aunque no será el último.

Y es que una vez se dirima la Copa RFEF, la Segunda RFEF vuelve a entrar en escena para clausurar unas semanas bastantes intensas. El Córdoba volverá a El Arcángel el fin de semana del 28 de noviembre para recibir al Mérida, uno de los partidos marcados en el calendario por todos los aficionados ya que, a priori, se enfrentarían dos de los equipos más fuertes de todo el Grupo IV. Una vez encuadrado todo, la entidad blanquiverde jugará un mínimo de cuatro partidos y un máximo de cinco durante el mes de noviembre en el feudo ribereño, con la posibilidad de incrementar la ventaja conseguida con respecto al resto de sus perseguidores en el tramo liguero e incluso levantar el trofeo copero ante su afición. Una oportunidad única que debe ser aprovechada por los de Germán Crespo.