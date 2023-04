Germán Crespo: “Nos ha faltado una vez más el acierto en los últimos metros”

Una derrota más. Una semana menos. El Córdoba CF sigue quemando páginas de su particular calendario, y cada vez restan menos fechas para el final de temporada. Por ahora, la nota no puede ser otra que el suspenso, puesto que los blanquiverdes no están cumpliendo ni el mínimo de los objetivos marcados por el club, que era pelear por los puestos de play off. Los pupilos de Germán Crespo ya se posicionan a cinco puntos de la promoción de ascenso, eso sí, con un partido menos, el correspondiente a los 80 minutos que restan por disputarse ante el Racing de Ferrol.

Vergüenza en Pasarón

Tras la derrota ante el Pontevedra CF, Germán Crespo, técnico blanquiverde, ha comparecido en sala de prensa y ha comenzado recordando que, en su juicio, han “salido bien en la primera parte”, pero que el Pontevedra, “sin hacer prácticamente nada, esperándonos en bloque alto, les hemos regalado dos goles”. Una ventaja que hace que “facilites mucho su trabajo y el partido para ellos”, por lo que había que cambiar algo, y el granadino ha optado por dejar defensa de tres “para intentar buscar el gol”. Así, el Córdoba CF ha “generado ocasiones muy claras para haber acortado distancias y habernos metido en el partido, pero cuando no las aprovechas, difícilmente vas a estar en el partido y es más complicado conseguir los tres puntos”.

Se contaba con el riesgo al dejar defensa de tres de que el Pontevedra “pillase alguna contra y se terminase el partido”, pero, pese a ello, según Crespo, el Córdoba CF ha “estado tocando en campo contrario”, ha “triangulado bien por dentro”, pero “ha faltado, una vez más, el acierto en los últimos metros”. En frente, un Pontevedra que “ha esperado con las líneas juntas”, y al que le han llegado dos goles, “uno en un saque de banda, y otro en una pérdida nuestra”, acciones “donde no es que el rival te haya llegado con el balón y te haya dominado”, sino que son más bien “goles evitables”, aunque también ha reconocido Crespo que su equipo “tampoco estaba generando nada”. Así, el 1-0 llega tras “un error en un pase horizontal”, y el 2-0 después de “un saque de banda donde no hemos tenido la contundencia necesaria”. Tras los tantos, y hasta los cambios blanquiverdes, Crespo ha reconocido que “el Pontevedra nos ha dominado”, ya que su equipo se ha “salido un poco del partido”.

Ahora, no queda otra que mirar hacia el futuro, que se ve aún más negro que la semana anterior. La victoria del RC Celta de Vigo B ha hecho que el play off esté ya a cinco puntos. “Tenemos un partido menos”, ha recordado Crespo, que no ha puesto excusas y ha reconocido que “se ha alejado -la promoción de ascenso-”, y que “estamos lejos”. Aún así, mantiene la esperanza, puesto que ha subrayado que “si somos capaces de sacar esos tres puntos -del duelo ante el Racing de Ferrol-, nos acercaría una vez más a la pelea, porque al final no es una distancia importante, pero sí que se ha alejado un poco ese quinto puesto”.