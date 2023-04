Vergüenza en Pasarón

El partido que podía suponer el aclamado punto de inflexión a una temporada que pintaba ser inolvidable al principio de curso. El Córdoba CF llegaba a un estadio donde fue feliz, un escenario donde pudo vivir la antesala de su último ascenso a Segunda División. Por tanto, no había un campo más propicio para que la revolución fuera un hecho y más aún después de lo sucedido con Dragisa Gudelj, pero la primera parte dejó un panorama totalmente distinto. Los chicos dirigidos por Germán Crespo no fueron capaces de, al menos, competir ante un Pontevedra CF que fue muy superior a los blanquiverdes durante la primera mitad y que supieron jugar con el resultado en la segunda.

Un partido que, en los primeros quince minutos, no fue apto para el entretenimiento. Ni Pontevedra ni Córdoba lograron hacerse con el dueño del esférico y el medio del campo era una auténtica batalla campal en busca de conseguir espacios a la espaldas de los centrales rivales. Aun así, esto provocó que las defensas tanto locales como visitantes no tuvieran un excesivo trabajo y tan solo un disparo lejano de Borja Domínguez fue el mayor acercamiento de este primer tanteo entre ambos equipos. Sin embargo, el tanto inaugural no tardó en llegar, ya que los chicos dirigidos por Juan Señor lograron robar muchos balones en campo contrario y, en una de estas recuperaciones, Álex González consiguió una posición franca para adelantar a los suyos en el marcador.

Es un poco tópico decir que este gol no sienta nada bien al equipo que lo recibe, pero es que el Córdoba CF no le pudo sentar ni bien ni mal porque prácticamente no estaba presente en el Estadio Municipal de Pasarón. A los blanquiverdes no les costaba hilvanar jugada en campo rival, aunque no llegaban con cierto margen de peligro al área gallega y, además, hacían aguas en defensa, notándose las bajas de Gudelj y Alberto Jiménez, sobre todo a la hora de sacar el balón jugado. De hecho, la grada pontevedresa casi cantó el segundo después de un error de José Alonso en un balón sencillo, dejando el esférico a un Abelenda que puso un centro medido al que José Ruiz despejó cuando Álex González ya estaba preparado para batir a Carlos Marín.

Y es que esta tendencia fue en aumento conforme los minutos seguían pasando. El rendimiento que estaba mostrando el cuadro blanquiverde rozaba la vergüenza y el Pontevedra se encargó de poner la puntilla en esta segunda mitad por medio de un Álex González que volvió a ganar la espalda de los centrales visitantes con total tranquilidad. A partir de aquí, el técnico Germán Crespo quitó a Kike Márquez y a José Alonso para meter a Juan Villar y a De las Cuevas, cambiando de sistema a un 3-5-2 y yendo a la desesperada desde el minuto 38. Es cierto que, a pesar de la situación, el Córdoba CF pudo recortar la distancia en el marcador por medio de un Willy Ledesma que tuvo una oportunidad clara para inaugurar el marcador visitante, pero fue insuficiente para encarar el túnel de vestuarios con un resultado esperanzador tras una vergonzosa primera mitad.

La reanudación no cambió en exceso la tónica del partido, pero sí que es cierto que el Pontevedra dio un paso atrás, aunque no presionado por el Córdoba CF sino porque tampoco le interesaba volver a presionar la primera línea blanquiverde. Esto originó que los visitantes tuviesen más protagonismo en campo rival y, conforme los minutos seguían pasando, las ocasiones terminaron llegando. En primera instancia y tras una serie de rebotes, Diarra golpeó al palo a la salida de un saque de esquina y, más tarde, Antonio Casas realizó una buena jugada individual, ganando línea de fondo, pero su pase atrás no encontró rematador.

Aun así, esto fue un espejismo. El rendimiento del Córdoba CF volvió a ser de auténtica vergüenza, de un equipo sin alma y totalmente desunido aún con lo sucedido esta semana con Dragisa Gudelj. Y es que, durante los últimos días, el discurso era que la escuadra blanquiverde iba a Pasarón a dedicarle la victoria al jugador serbio, pero los únicos que honraron la figura de este profesional fueron los 30 aficionados cordobesistas que se recorrieron toda España para animar a su equipo. A pesar de ello, el conjunto califal no salió a competir y ve como la distancia con el play off aumenta hasta los cinco puntos. Una decepción y una auténtica vergüenza.