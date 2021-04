Germán Crespo: "Queremos agradecer con trabajo la confianza mostrada"

Una realidad cruda, pero que se puede tomar como una oportunidad única para reivindicarse. La temporada del Córdoba fue catalogada como un auténtico fracaso justo antes de iniciar una segunda fase vital para las aspiraciones de los blanquiverdes. Tanto fue así que durante la primera parte de la campaña, el club cordobés no fue capaz de luchar por ascender a Segunda División y ahora tiene pie y medio dentro de la Segunda RFEF, cuarta categoría del fútbol español a partir del próximo año. Gracias a esta mala dinámica conseguida por las derrotas frente a la Balompédica Linense (1-2) y al Cádiz B (2-0), la directiva califa decidió rescindir a Pablo Alfaro como técnico de la primera plantilla y promocionó a Germán Crespo después de una campaña sólida al frente del filial. Por ello, el entrenador granadino ha sido presentado ante la prensa en El Arcángel junto al consejero delegado Javier González Calvo y ha admitido que, a pesar de la dificultad del objetivo, el acceso a Primera RFEF aún es posible. " Queremos agradecer con trabajo la confianza mostrada", explica.

Y es que Germán Crespo se ha ganado a base de resultados una oportunidad en el primer equipo. Sin embargo, el momento no es el indicado y tendrá que dar lo mejor de sí mismo para conseguir el objetivo en una plaza tan complicada. Aun así, el granadino se muestra pletórico. "Darle las gracias al consejo de administración y al club. Además de la dirección deportiva por darme la oportunidad y en el momento que se ponen en contacto conmigo es una alegría inmensa por tener la oportunidad de debutar en el primer equipo. Es una satisfacción y un premio al trabajo. Deseando que llegue el domingo para debutar", además de que "como entrenador de la casa, el club ha pensado en que es mejor confiar mi antes de traer un entrenador de fuera. No es momento de plazos y tenemos que cambiar la dinámica. Venimos con la máxima ilusión para intentar que en estos tres partidos, el equipo compita y que consigamos los nueve de nueve puntos. Queremos agradecer con trabajo la confianza mostrada", explica.

Por otro lado, la mala temporada del Córdoba ha pasado factura en el vestuario. Gracias a esto, Crespo quiere evitar esta racha a base de trabajo, con el objetivo en mente de conseguir las tres victorias en las tres últimas jornadas del campeonato regular. "Todos los condicionantes están ahí, pero en los pocos días que llevamos hemos querido demostrar a la plantilla que son tres finales lo que tenemos. Tenemos que cambiar en cuanto a actitud y el día 9 de mayo tenemos que tener los nueve puntos en nuestro bolsillo para no lamentarnos al final", explica un Germán Crespo que valora el trabajo que han cosechado sus chicos del filial durante este curso, aunque los jugadores del primer equipo le han demostrado que están muy implicados. "Tengo mucha confianza en la plantilla que hay en el primer equipo. La actitud que me han demostrado en este día y, sobre todo, la propuesta de juego que vamos a inculcar en este periodo va a venir muy bien a esta plantilla. Por otro lado, los jugadores del filial están donde están por méritos propios. En estas tres semanas van a haber jugadores importantes, pero si nos preguntan en agosto por la plantilla del primer equipo pues al 99% te diría que es la mejor. Yo el filial quiero que sea campeón y si meto muchos jugadores al primer equipo va a ser complicado. Además, también está el tema federativo".

Aunque no es tan fácil subir a futbolistas del segundo equipo a pesar de que lo hayan demostrado a lo largo de la temporada. "Aquí no se trata de valor. Yo tengo muchas confianza en mis jugadores, pero va a depender de las necesidades que va a tener el primer equipo. Hoy se lo he dicho a mis jugadores porque aquí no hay titulares. El que trabaje y el que se ponga las pilas pues irá para adelante. A partir de ahí, tendré que tomar decisiones y si alguien se lo gana a pesar de que no sea de la primera plantilla, será titular. Yo creo que se lo he hecho ver a los jugadores y lo han pillado a la perfección", apunta un técnico granadino que describe cómo quiere que juegue su equipo en las tres últimas citas ligueras. "La gente que ha seguido al filial lo ha visto. El inicio fue muy complicado, pero al final fueron muchos fichajes. Después de la segunda vuelta hemos sido el mejor equipo de la categoría. Si estoy aquí ahora mismo es por el fútbol que hacen mis equipos. A pesar de que no hay tiempo para más, vamos a intentar que el equipo sea protagonista, intentando también sentenciar los partidos si nos ponemos por delante", añade.

Por último, Germán Crespo ha querido referirse a una afición que "siempre va a estar ahí hasta el último momento. Entiendo que estén pasando por un mal momento como todo el mundo, pero yo sé que van a estar ahí hasta que no haya más posibilidades. Espero que estas posibilidades vayan para adelante. Todavía pueden pasar cosas y todo el mundo se juega la vida. Vamos a ir a por los nueve puntos y sería un premio que el equipo se metiera en Primera RFEF". Por otro lado, el granadino también ha querido subrayar lo emocionado que se encuentra después de que le hayan ofrecido una oportunidad como esta. "Algunas veces en mi trayectoria he perdido partidos por ir a ganarlos, pero lo que yo quiero es llevar los tres puntos al casillero porque es primordial. Si a eso le unes que el equipo haya jugado bien, pues mejor. Ojalá pueda venir la afición y sería un orgullo y un placer debutar en El Arcángel".