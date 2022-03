Germán Crespo: “Tenemos que tener más acierto que en estas últimas semanas”

Después de una semana ajetreada en el terreno extradeportivo, toca volver a centrarse en los terrenos de juego y en el duelo más inmediato del Córdoba CF. El horario elegido por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para el encuentro aplazado frente al Tamaraceite ha causado cierto revuelo en torno al equipo, aunque Germán Crespo ha querido resaltar que, desde dentro de la plantilla, todas las miras han estado puestas en el próximo partido que les enfrentará con el San Roque de Lepe.

Las lesiones han sido otro de los temas estrella durante la semana. Si en el último partido ya se planteaban ciertas dudas en torno a la defensa califal, en esta ocasión no será diferente. Germán Crespo ha confirmado en la rueda de prensa que José Alonso seguirá siendo baja, mientras que Javi Flores, “en un ochenta o noventa por ciento tampoco estará”. Un pequeño hematoma en el sóleo causado por un golpe hará que desde el Córdoba CF no se arriesgue con el capitán, pese a que su predisposición era la de jugar el encuentro. “Tenemos tres partidos muy importantes esta semana donde queremos que todos lleguen al cien por cien, y luego tenemos dos salidas muy complicadas que creo que es donde prácticamente se va a asegurar el ascenso. Por la zona donde tiene la molestia, queremos evitar que la cosa sea más grave de lo que ahora mismo es”, ha apuntado Crespo.

También serán duda hasta última hora Bernardo Cruz, Ekaitz Jiménez y Carlos Marín. Las molestias que acarrea el primero de ellos en el pie “aún no se han ido completamente”, mientras que el lateral vasco, tras superar su problema en el pubis, “ha tenido unas molestias en la rodilla y hoy tampoco estaba al cien por cien”. Por último, el caso de Carlos Marín ha sido el más reciente, aunque las molestias que ha atravesado durante toda la semana parecen haberse quedado atrás y todo hace indicar que estará disponible para el encuentro frente al San Roque Lepe. Para Ekaitz y Bernardo, habrá que esperar a “las sensaciones que tengan mañana, y tomaremos decisiones”, ha concluido el técnico granadino.

De esta manera, Germán Crespo tendrá que optar por introducir novedades en el once para este encuentro. Dragisa Gudelj, una de las revoluciones de la temporada, parte desde la mejor posición para ocupar ese lateral izquierdo en caso de que, finalmente, Ekaitz Jiménez no pueda estar disponible. Y es que ese fue, precisamente, uno de los motivos por los que se optó por incorporar al serbio en el mercado invernal, “porque en ese puesto nos faltaba un jugador tras la baja de Meléndez. Si no está 'Eka' al cien por cien será casi seguro que pueda jugar 'Dragi' en banda izquierda”, ha adelantado el entrenador del Córdoba CF.

Por otro lado, como no podía ser de otra manera, también ha habido tiempo de analizar al próximo rival, un San Roque de Lepe que llegará a El Arcángel posicionado en la octava posición. Crespo lo ha definido como “un rival que está donde está, que está haciendo las cosas muy bien en esta temporada y, que si es capaz de sacar algo aquí, es incluso capaz de mirar al play off de ascenso. Tenemos que tener todo el respeto al rival que tenemos inmediatamente”. De esta manera, el entrenador ha colocado a su plantilla el objetivo de “hacer un seis de seis en estos dos partidos que tenemos sábado y miércoles”.

No será sencillo puesto que el conjunto onubense es “un equipo que no está encajando muchos goles y que está variando el sistema continuamente, jugando tanto con tres centrales como con línea de cuatro”. Sin embargo, habrá que prestar especial atención a las bajas del San Roque de Lepe. “Por sanción pierden a dos jugadores, y algunos futbolistas que las últimas semanas no han llegado, que era uno de sus fuertes: la velocidad por banda. Creo que si esos jugadores no llegan para el partido de mañana, van a estar un poco más delimitados ofensivamente”, ha analizado Crespo que, pese a todo, ha querido ser cauto y recordar que “va a ser un partido parecido a los que llevamos últimamente, que tenemos que madurar, y tenemos que tener algo más de acierto de lo que hemos tenido las últimas semanas”.

Para finalizar, Germán Crespo también ha tratado la decisión tomada por la RFEF de colocar el encuentro entre Córdoba y Tamaraceite el próximo miércoles a las 12:00. “Nos tenemos que adaptar a las decisiones que toma la RFEF, pero sí es verdad que no es una de las mejores decisiones”, ha puntualizado el técnico granadino. Pese a ello, también será una buena oportunidad para el Córdoba, que podrá demostrar el nivel que atesora su afición. “Creo que la decisión del club ha sido muy buena, y se va a ver que prácticamente puede ser una de las mejores entradas. Eso, a nivel de España, cuando se vea que vamos a jugar un partido entre semana a las doce de la mañana y el ambiente que va a haber, pues una vez más habla de lo grande que esta afición y lo grande que es este club a la hora de tomar las decisiones que está tomando”, ha concluido Crespo. El Córdoba ya está preparado para todo, y el pleno de victorias en El Arcángel sigue siendo uno de los objetivos.