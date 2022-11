Con ganas del primer sorbo

Descanso liguero, y momento de poner las cabezas en el modo Copa del Rey. El conocido como torneo del KO se pone en marcha para un Córdoba CF que, el pasado año, vivió una de las experiencias más mágicas de los últimos años en El Arcángel. La Copa es algo que, históricamente, siempre le ha gustado al club blanquiverde, y recuerdos como los de la pasada campaña ante el Sevilla, donde forzaron a los hispalenses a jugar una prórroga que podría haber caído hacia cualquier lado, refuerzan esa idea de que el conjunto califal es un 'matagigantes' de la competición.

Germán Crespo: "Queremos volver a ilusionarnos con la Copa del Rey"

Saber más

Sin embargo, el primer paso no será ante un equipo de Primera División. Antes de ello, los pupilos de Germán Crespo visitarán un viejo conocido, el CP Cacereño, uno de los principales rivales por los primeros puestos de la pasada campaña en el Grupo IV de Segunda RFEF que, finalmente, no lograron el ascenso, y ahora buscan igualar la gesta y promocionar hasta el tercer escalón del fútbol español. Y es que el conjunto extremeño llega a esta primera ronda de la Copa del Rey ubicado en la cuarta plaza del Grupo V, con 17 puntos en su haber tras las primeras diez jornadas ligueras, pero no en el mejor momento de forma de la temporada.

Los de Luis Cobos, que tuvieron un inicio fulgurante en la competición con dos triunfos ante Alcorcón B y Navalcarnero, acumulan ahora tres encuentros consecutivos sin conocer la victoria, con dos empates a cero frente a Unión Adarve y Yugo Socuéllamos, y una estrepitosa derrota en el Príncipe Felipe ante el CD Guadalajara. Pese a ello, los cacereños se colocan como uno de los mejores locales de la competición, con cuatro victorias en su feudo, y tan solo la mencionada derrota, habiendo sumado así 12 puntos vitales en su lucha por los primeros puestos de la tabla.

El Córdoba CF, por su parte, llega tras superar el primer bache de la competición, que llegó de manera inesperada ante la UD Sanse. Los pupilos de Germán Crespo, que comenzaron con una histórica racha de cinco victorias consecutivas que le llevaron al liderato de manera fulgurante, cayeron derrotados en El Arcángel ante un San Sebastián de los Reyes que aprovechó al máximo sus ocasiones y logró asaltar el feudo ribereño en los últimos minutos del encuentro. Tras ello, los de Germán Crespo han contado por victorias sus partidos como local, pero dos visitas exigentes, ante Racing de Ferrol y Real Madrid Castilla, supusieron dos empates que les llevaron a perder la primera plaza en la tabla.

Aun así, la victoria ante el Ceuta en un Alfonso Murube prácticamente inexpugnable para los blanquiverdes les llevó de nuevo al liderato, además de reforzar la idea de un Germán Crespo que ha batido la práctica totalidad de los récords históricos que cosechaba el Córdoba CF. Sus habituales rotaciones también estarán presentes en el Príncipe Felipe, muchas de ellas obligadas, ya que cuenta con varias bajas en su plantel: el guardameta Pablo Picón, que es duda; los laterales zurdos Ekaitz Jiménez y Manolillo, este último del filial; los centrocampistas Ramón Bueno y Javi Flores, y los atacantes Christian Carracedo y Antonio Casas, con la duda también de Adrián Fuentes, que ha atravesado durante la semana un proceso febril.

De esta manera, las espadas están por todo lo alto en busca de un hueco en la próxima ronda de una Copa del Rey que se antoja suculenta para ambos conjuntos. El premio de recibir a un equipo de Primera División y poder medirse de tú a tú contra la élite, así como la repercusión y la taquilla que ello conlleva, son premios llamativos para dos conjuntos que ya se vieron las caras la temporada pasada. El Córdoba CF arrolló al CP Cacereño en El Arcángel (5-0), aunque la vuelta en el feudo extremeño acabó con empate a dos, por lo que todo puede pasar en un Príncipe Felipe que contará con numerosos aficionados de ambos conjuntos.