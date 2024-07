La filosofía del Córdoba CF, intacta tras el ascenso a Segunda División

Lo que funciona no hay que tocarlo, o al menos eso dicen en un primer momento. Todo cambia, eso por supuesto y más aún después de ascender a Segunda División, donde la dirección deportiva debe dar un giro de 180º para tratar de confeccionar una plantilla más competitiva que lo visto la temporada pasada, pero eso no significa que la filosofía deba cambiar, eso por supuesto. Las piezas tienen que permutar para dar un salto de calidad, aunque, en este caso, el técnico Iván Ania ha confiado en los suyos para afrontar los dos primeros duelos de la pretemporada en formato triangular.

Por un lado, y centrando la mirada en lo que el mercado respecta, el Córdoba CF ha sido de los más rápidos en moverse por la ventana de incorporaciones, aunque, sin embargo, todavía le queda por firmar a unos seis jugadores, siempre y cuando las cosas salgan como tienen previstas. Es por ello que la comisión deportiva decidió no renovar o no contar con siete jugadores más dos cesiones, mientras que ha logrado que se enfundan la elástica blanquiverde seis (Jacobo González, Obolskii, Genaro Rodríguez, Théo Zidane, Xavi Sintes y Ramón Vila).

Gracias a esto, los movimientos se han realizado y de hecho antes de que los entrenamientos volviesen a ser rutina en el club (a excepción de Genaro y Jacobo González), por lo que no era de extrañar que, al menos, Ania cambiase algunas piezas en el primer encuentro de la pretemporada ante un rival de la misma categoría como es el Cádiz CF, pero no. El técnico ovetense desplegó su habitual 4-2-3-1 ante el cuadro cadista, con hasta diez jugadores con pasado en el Córdoba CF, mientras que Jacobo González comenzó desde la mediapunta en detrimento de Kuki Zalazar.

Asimismo, no solo es la disposición táctica en uno y otro partido, (que fue similar aunque cambiando las piezas) sino que quedaba la duda de si el Córdoba CF iba a mantener su juego en una división superior a pesar de que no dominaría tanto, y nada más lejos de la realidad. El preparador ovetense sigue fiel a sus ideales, comenzando el juego desde atrás y creando superioridad con el portero, para ir avanzando líneas. Un juego vistoso, ofensivo y equilibrado gracias a dos centrocampistas de varios perfiles. Gracias a esto y a no ser que cambie drásticamente a partir del próximo miércoles, la entidad blanquiverde no dista mucho de lo visto la pasada temporada.