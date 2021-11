Fecha y hora confirmadas: el Córdoba se medirá al Guijuelo el 23 de noviembre

Nuevos datos sobre el partido al que muchos le tienen puestas unas ganas y una ilusión tremendas. Después de mucho tiempo donde las desgracias no han llegado solas, el Córdoba disputará la final de la Copa RFEF por primera vez en su historia y podría levantar el trofeo el próximo 24 de noviembre en El Arcángel. Sin embargo, no será fácil ya que el Guijuelo de Tercera RFEF -una categoría menor a la del conjunto blanquiverde- aterrizará en tierras califas para dar la sorpresa y arrebatarle la corona al conjunto dirigido por Germán Crespo. Aun así, la afición no se quedará atrás e irá en masa a El Arcángel para intentar llevar en volandas a su equipo. De hecho, la entidad cordobesa ha anunciado la fecha, hora del encuentro, además de cuánto tendrá que pagar cada aficionado que entre al feudo ribereño el próximo 23 de noviembre.

En efecto, el Córdoba ha anunciado que el encuentro frente al equipo salmantino se disputará el martes 23 de noviembre a las 18:30 en El Arcángel y no inicialmente el 24 como fecha predeterminada. Esto se ha comunicado a través de un escrito expuesto por el club blanquiverde y compartido a través de sus redes sociales. Además, y como ya se anticipó antes de las semifinales ante el Ebro, en la final de la Copa RFEF todos los abonados que quieran asistir deberán pagar un suplemento de cinco euros y confirma que la venta de entradas comenzará este domingo para "evitarle el desplazamiento" a los socios de la provincia, aprovechando así el encuentro ante el Cacereño.

"La final de la Copa RFEF se celebrará el próximo 23 de noviembre, martes, a las 18:30 horas en el Estadio Municipal El Arcángel ante el CD Guijuelo. El suplemento para los abonados del Córdoba CF de esta temporada será de cinco euros para ocupar su localidad. Del mismo modo, los abonados podrán adquirir hasta un máximo de dos entradas adicionales a un precio de cinco euros en su misma ubicación", explica un club que también anuncia que el precio de las entradas irá desde los diez euros en los fondos hasta los 15 en tribuna, pasando por los 12 en preferencia. Para la semana que viene, el horario de taquillas es de lunes a jueves, de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 , mientras que el viernes, de 9:00 a 14:00.