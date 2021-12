La enfermería, protagonista en el Córdoba

Vuelta al césped para preparar dos enfrentamientos en apenas cuatro días. Tampoco es de extrañar esta aglomeración de minutos en apenas horas para un Córdoba que ha llegado a disputar hasta tres competiciones simultáneas en este primer tramo liguero. Aun así, parece que esta casuística va a dejar de existir a partir de enero, donde los chicos dirigidos por Germán Crespo deberán centrarse únicamente en conseguir el ascenso a Primera RFEF. Para ello, los blanquiverdes quieren certificar el primer puesto del Grupo IV de Segunda RFEF para promocionar directamente y sin play off de por en medio, aunque para esto aún queda un largo camino. La entidad califal tiene dos duros encuentros antes de terminar el presente año, visitando a Ceuta y Mensajero, y todavía sigue la incertidumbre de quién estará disponible para el técnico nazarí debido a la multitud de bajas que cosecha dicho plantel.

La sesión del jueves arrancó con las mismas ausencias que un día atrás. El técnico Germán Crespo no pudo contar con las bajas esperadas de Samu Delgado y Álex Meléndez -que, de hecho, no podrán jugar hasta la próxima temporada-, mientras que tampoco han podido estar tanto Simo como Álex Bernal, aquejado ya con anterioridad de un malestar del que no tiene nada que ver con la Covid-19. Aun así, no todo son malas noticias en la Ciudad Deportiva, ya que el preparador granadino sí ha tenido a su disposición a Toni Arranz, Julio Iglesias y a José Ruiz, aunque Ekaitz Jiménez sigue con su particular recuperación y ha trabajado en solitario. El amplio grupo de futbolistas ha sido completado por Tala, Valtteri, Álex Marín y Christian Delgado del filial dirigido por Diego Caro.

Por otro lado y en lo puramente deportivo, el Córdoba ha realizado una sesión de trabajo acorde a lo que se va a encontrar tanto ante el Ceuta como frente al Mensajero. Dos campos muy complicados donde la entidad blanquiverde deberá exprimir al máximo sus cualidades si quiere terminar el año consiguiendo seis puntos de oro de cara a lograr el máximo objetivo de la directiva, que no es otro que ascender a la tercera categoría del fútbol español. Para ello, Germán Crespo ha realizado ejercicios con y sin balón, promoviendo la rapidez en los movimientos y la creación de espacios, además de ofrecer un partido de entrenamiento con la totalidad de las dimensiones con dos onces muy dispares, siendo una mezcla de titulares y suplentes para que todo el mundo llegue a estas dos citas con el mayor nivel posible.