La eliminatoria ante el Xerez, fijada para el 27 de octubre

Un paso más hacia un objetivo que no entraba en los planes desde un principio, pero que se ha visto posible gracias al rendimiento que ha mostrado el equipo a lo largo del primer tramo del curso regular. El Córdoba, tras descender a la cuarta categoría del fútbol español, casi que descartaba prácticamente su opción de participar en la próxima edición de la Copa del Rey y más aún cuando en el sorteo de la Copa RFEF -competición que te otorga una plaza en dicho torneo si llegas a una determinada eliminatoria- otorgaba el peor enfrentamiento para el cuadro califa. De hecho, los de Germán Crespo no contentos de enfrentarse contra una plantilla de Primera RFEF -una división superior-, tenían que visitar el césped de la Balompédica Linense para que el sueño copero siguiese vivo. Sin embargo, los blanquiverdes no solo han derrotado a la Balona sino que también doblegaron al Juventud de Torremolinos y ahora están a solo un paso de confirmar su participación en la Copa del Rey.

Para ello, el Córdoba aún tiene que superar un último escollo en tierras andaluzas. La entidad blanquiverde debe superar al Xerez CD -el conjunto jerezano que está en Tercera RFEF y no el que comparte incluso Grupo IV que es el Xerez Deportivo- en el Municipal Pedro S. Garrido -antes denominado La Juventud-. De hecho, el cuadro cordobés ya ha anunciado en sus redes sociales que el encuentro se disputará el próximo 27 de octubre en un horario aún por determinar, dejando una semana libre para que los chicos de Germán Crespo puedan descansar de una jornada intersemanal después de la excesiva carga de partidos entre Segunda RFEF y Copa RFEF. Aun así, la primera plantilla desea y anhela que esta contienda termine llegando lo antes posible con el objetivo de conseguir un nuevo objetivo que no estaba previsto desde un principio.