Ekaitz Jiménez, operado con éxito de su rodilla derecha

Un nuevo contratiempo para un jugador que no está teniendo suerte en cuanto a las lesiones se refiere. El Córdoba CF encontró un seguro para el carril con la llegada de Ekaitz Jiménez procedente de la Real Sociedad B a lo largo de la pasada temporada y así se demostró, teniendo protagonismo para un Germán Crespo que lo consideraba una pieza fundamental en el once blanquiverde. Sin embargo, una serie de contratiempos físicos no le permitió acabar el curso regular vestido de corto y la tónica para el inicio de campaña liguera en Primera RFEF no ha variado en exceso.

El jugador del Córdoba CF ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital San Juan de Dios durante la matinal del viernes de su rodilla derecha, tal y como ha informado un club que también ha revelado que el tiempo de baja del lateral será, como mínimo, de tres meses de baja. “Tras la intervención quirúrgica por artroscopia realizada en el Hospital San Juan de Dios, se ha observado en la rodilla derecha de Ekaitz Jiménez el quiste parameniscal, asociado a una lesión, e inestabilidad meniscal, que se ha reparado mediante sutura. De esta forma, se ha dotado de estabilidad a la rodilla”, añade la institución cordobesista.