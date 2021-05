Preocupación y malestar, principales sensaciones de la afición

Uno de los principales activos del club decepcionado con la temporada cosechada. El Córdoba CF certificó su presencia en la cuarta categoría del fútbol español después de vencer el pasado fin de semana al Cádiz B (1-2) en El Arcángel y ver cómo el Sevilla Atlético hacía lo propio ante la Balompédica Linense (3-1), dejando a los blanquiverdes en la Segunda RFEF para la próxima campaña regular. Esto hace que el club cordobés descienda una división en un curso donde el objetivo estaba puesto en ascender hasta la Segunda División. Por ello, desde la directiva hasta el último aficionado se ha catalogado esta temporada como un auténtico fracaso, aunque la hinchada ha alzado la voz en los últimos días. Desde que el encuentro ante el filial gaditano finalizó, los fieles cordobesistas dialogaron con parte de la plantilla, haciéndoles ver que su trabajo vistiendo la blanquiverde durante este año tan atípico no había sido el esperado. Por ello, desde CORDÓPOLIS hemos querido contar con la opinión de la afición con el fin de recopilar el sentir del mayor activo que tiene, ha tenido y tendrá la entidad a lo largo de su historia.

Primeramente, María Duque, abonada prácticamente desde que tiene conciencia y una de las tantas aficionadas que es asidua en los desplazamientos del primer equipo, califica la temporada del Córdoba como un "fracaso en todos los aspectos", ya que "un equipo que presumiblemente iba a pelear por subir a Segunda División, ha terminado bajando a Segunda RFEF y eso no se puede consentir". Además, la joven cordobesista fue una de las personas que se agolparon en taquillas desde bien temprano para hacerse con una de las 400 entradas que daban opción a ver el encuentro ante el Cádiz B. Por ello, Duque no duda y asegura que la pasión es innegociable. "Por muchos palos y golpes que nos den, ningún descenso ni nada va a influir en que yo siga renovando mi abono cada verano, porque el que es del Córdoba lo es en Primera, en Segunda, en Segunda B, Tercera o donde sea. El sentimiento no entiende de categorías", apunta una aficionada que opta por la reestructuración dentro del club. "Es muy importante rejuvenecer la plantilla, sobre todo con gente del filial que ha demostrado que vale. Además, me quedaría con cuatro o cinco jugadores de la actual plantilla que son más que válidos para esta categoría, pero veo muy difícil que se queden"

Por otro lado, y a pesar de que este año, por circunstancias personales, no ha podido renovar su compromiso con la entidad, Juanlu Alba ha estado muy pendiente de todo lo que rodeaba al Córdoba CF. Tanto es así que el joven aficionado ha querido mostrar su malestar tanto en la organización de la plantilla como en el nivel mostrado de los profesionales sobre el césped. "A la vista está que la plantilla no ha dado la talla a la hora de la verdad y nunca ha sabido reaccionar en los momentos clave. Además, nos quisieron vender que era de los mejores equipos de Segunda B en lo que a nombres se refiere y se ha demostrado todo lo contrario, que ha sido una fracaso de gestión deportiva. Aquí nos ponen la miel en los labios y nos ilusionamos rápido, lo de siempre", asevera este hincha que cree que se debe contar con el trabajo ya realizado desde la cantera y con profesionales de la tierra. "Teniendo en cuenta el presupuesto que va a tener el Córdoba pienso que es el momento idóneo para mirar de reojo como fue el proyecto del Córdoba Patrimonio de la Humanidad y mirar por gente de casa, que les duela cuando fallen y que se alegren el doble cuando acierten. También dejaría a varios del primer equipo, jugadores como Javi Flores, que pueden marcar la diferencia en una categoría inferior. Veremos cuantas bajas habrá, y que nos depara esta Segunda RFEF", culmina.

Y es que la afición del Córdoba traspasa provincias e incluso Comunidades Autónomas. Es el caso de Silvia Arribas, una aficionada a la entidad califal con residencia en Soria. Aun así y a pesar de toda la distancia que le separa del feudo califal, esta seguidora es sincera y no duda en tildar la temporada del club cordobés como un auténtico "desastre". "Hemos dejado escapar partidos que tendríamos que haber ganado sí o sí... Está claro que el sentimiento de todo cordobesista no entiende de categorías, pero es un mazazo duro, y siento desolación e impotencia", admite una hincha que insta a la propiedad a que dediquen sus esfuerzos en devolver la ilusión a la afición y no tanto derrochar tiempo en entrenadores, fichajes o tácticas. "Veo que es más importante que los jugadores luchen más por lo que el cordobesismo se merece, porque esta temporada no han estado a la altura de ningún tipo de expectativa previa...", admite.