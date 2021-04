Rumbo a Primera RFEF (1): tarea difícil

Vence y esto es lo importante. Aunque sea con una actuación un tanto discreta, sólo en términos generales, y no sirva de momento para alcanzar el objetivo. La meta hoy por hoy es otra muy distinta a la inicialmente fijada para el presente curso y aun así no está en situación favorable todavía. En cualquier caso, el Córdoba arranca la segunda fase del campeonato de Segunda B con tres puntos vitales. Porque a partir de ahora el triunfo siempre es esencial. Como reto tiene el conjunto blanquiverde acceder -y esto no es ni permanecer ni ascender en sentido estricto- a Primera RFEF, la competición creada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para suceder a Segunda B como siguiente escalón del fútbol profesional. De entrada, el equipo dirigido por Pablo Alfaro sigue fuera de las dos plazas que otorgan lugar, dentro del Grupo IV-D, en dicha división aun después de ganar.

Tarea difícil es la que tiene por delante el cuadro califal. Ya es posible tener la certeza, si es que alguien contaba con dudas al respecto. El primer ejemplo de la complejidad del asunto lo tuvo el Córdoba sobre el campo. Cierto es que fue eficaz en ataque, con un gol en la primera oportunidad que tuvo, y solvente en defensa, aunque con aprieto final. Pero no menos que en la segunda parte cayó en manos, por decirlo de alguna manera, de su rival, un Tamaraceite que incluso pudo igualarle en el añadido. De tal estropicio salvó Isaac Becerra al cuadro califal con una intervención salvadora en un lanzamiento de penalti. El guardameta catalán detuvo el disparo y la plantilla respiró profundamente y aliviada. La segunda muestra de que el camino es complicado está el hecho de que los tres puntos no facilitaron un paso adelante en la reducida tabla.

Otra rareza: el inicio espera en el Grupo II-D

La presente temporada, de sobra es sabido desde el principio, es atípica y extraña. El sistema de competición y la acumulación de partidos aplazados por los efectos de la Covid-19 lo demostraron durante la primera fase de la campaña. Otra rareza quedaba, sin embargo, por anotar al historial. A la circunstancia de que hubiera subgrupos con número impar de rivales y que más de uno, además de estos, terminaran una semana después el primer tramo del curso se suma ahora el hecho de que arranca más tarde que el resto uno de ellos. Al menos en lo que se refiere al acceso a Primera RFEF, la cuestión que ocupa ahora al Córdoba. Se trata del II-D, en el que está encuadrado uno de los grandes aspirantes al ascenso que acabó con decepción prematura. Éste no es otro que el Racing de Santander, que de entrada se sitúa primero. Los encuentros, en este caso concreto, están fijados para disputarse el miércoles.

Hércules y Murcia, históricos en apuros

Con la reconfiguración de categorías en el fútbol amateur se van a producir cambios de gran repercusión para clubes históricos. De hecho, ya hubo algún que otro fracaso sonado en la primera fase y que apenas tiene arreglo en la segunda. El Recreativo de Huelva, como ejemplo más claro, se vio abocado al torneo de acceso a Segunda RFEF y corre el riesgo, por tanto, de caer a Tercera RFEF -que es quinta categoría-. Para evitar un desastre similar, que supondría en este caso no estar en la temporada 2021-22 en Primera RFEF, trabajan otras entidades de primer orden como el Hércules o el Real Murcia. Tras la primera jornada del nuevo tramo competitivo, el Numancia se encuentra en situación parecida a la del Córdoba: es tercero en el Grupo I-D. Mucho más compleja es la de los dos cuadros del Levante español, que perdieron este fin de semana y se ubican quintos y a sendas distancias elevadas de las segundas plazas.

Los que toman ventaja…

Poca variación existe en las clasificaciones de los cinco subgrupos destinados a sellar hasta diez lugares en Primera RFEF. Son los denominados D de cada grupo completo y la primera jornada de la segunda fase los deja casi como antes de comenzar este período hasta mayo. Como apunte es necesario señalar que el II-D -con la primera fecha todavía por disputar, en efecto- y el III-D se resuelven mediante coeficientes por el desequilibrio en el número de partidos jugados hasta la fecha -algunos equipos son de competiciones impares, y esto es con más duelos-. Por ahora, sólo dos grandes, si así se tiene a bien denominarles, consiguen un hueco en la nueva categoría: son el Deportivo y el Racing. Así, los conjuntos que toman ventaja son -con puntos o coeficientes, en los casos que así sea, entre paréntesis-…

· I-D: Deportivo (32), Racing de Ferrol (30) --- Numancia (28)

· II-D: Racing (1,75), Real Unión (1,65) --- Ebro (1,56)

· III-D: Cornellà (1,52), Badalona (1,48) --- Llagostera (1,45)

· IV-D: Sevilla Atlético (33), Linense (31) --- Córdoba (30)

· V-D: Rayo Majadahonda (31), Villanovense (30) --- Atlético Baleares (27)