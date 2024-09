El Córdoba CF y una particular encrucijada defensiva

Son muchas las cuestiones que se están poniendo sobre la mesa en las últimas horas en lo referente al Córdoba CF. Y es que el descalabro del pasado lunes en Huesca deja una situación realmente preocupante, con una sola victoria en los seis primeros compromisos de LaLiga Hypermotion, pese a que el equipo se mantiene aún fuera de los puestos de descenso. Es por ello que el debate popular se posiciona en diversos frentes, tales como la posibilidad de dar la titularidad a Obolskii en lugar de Casas o el esperado regreso de Jacobo González a la mediapunta, donde igualmente podría actuar Yoldi en lugar de Théo Zidane. Ninguno de estos nombres, como el propio equipo en sí mismo, está encontrando la solidez, por lo que Iván Ania podría intentar un golpe de efecto con diversas rotaciones.

Eso sí, hay que puntualizar igualmente que el equipo, en líneas generales, no ha dado mala imagen en casi ningún partido hasta la fecha. El gran problema es que no es contundente en en las áreas. De hecho, apenas acumula seis goles en estos primeros seis compromisos, siendo uno de los clubes menos ofensivos de la competición, aunque el dato más preocupante radica sobre la línea defensiva. El Córdoba CF ha encajado nada más y nada menos que diez tantos, siendo ya el segundo equipo más goleado de Segunda, únicamente por detrás del Almería (11) y empatado a su vez con el Granada y el Cartagena. Es ahí donde reside el gran lastre actual del plantel, que concede en exceso en una división que no perdona tantos errores puntuales.

De este modo, la defensa podría ser la demarcación que más cambios sufra de cara al encuentro del próximo domingo (18:30) ante el Racing de Ferrol en El Arcángel. Bien es cierto que todo hace indicar que Carlos Isaac se mantendrá como titular en el carril derecho debido a la baja de Albarrán tras su operación de nariz, al tiempo que las dudas sobrevuelan sobre Calderón, seguramente el más señalado tras el encuentro ante los aragoneses. El lateral sevillano está lejos de su mejor versión en estos primeros compases de competición, habiendo ya cometido hasta dos penaltis en seis partidos. Provocó la pena máxima que dio lugar al primer gol del Huesca y su actuación dejó ciertas dudas sobre su momento de forma actual. Aún así, hasta la fecha ha sido indiscutible para Ania, ya que -junto a Carlos Marín- lo ha jugado absolutamente todo, en gran medida al no haber otro lateral izquierdo puro en la plantilla.

Con todo, la rotación podría producirse enviando a Marvel a la banda y buscando otra pareja de centrales distinta. Sin embargo, la misma línea de centrales también ofrece cierta incertidumbre actualmente. De hecho, el citado zaguero marroquí fue otro de los señalados tras su cambio en el descanso. Se desconoce aún si fue petición del jugador por alguna molestia o simplemente una decisión técnica por castigo, ya que Ania dio entrada a Martínez, por lo que la rotación fue hombre por hombre. Lapeña sí que se mantiene como un fijo en el centro de la defensa, al tiempo que el citado Martínez dio cierta solidez, aunque un error grosero en los últimos minutos acabaron costándole la cartulina roja y no estará presente este domingo. En esa ecuación podrían entrar tanto Xavi Sintes como Mati. El canterano blanquiverde ha participado en dos encuentros y fue titular en Elche, mientras que el balear tan solo ha jugado 38 minutos divididos en tres partidos.