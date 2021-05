La poca regularidad en El Arcángel, principal hándicap en contra

Uno de los tantos problemas que ha conllevado al descenso a la cuarta categoría del fútbol español. Y es que la temporada del Córdoba no ha sido buena en cuanto a resultados deportivos se refiere. Desde que finalizó la primera fase y al ver que el equipo no estaba luchando por ascender a Segunda División, el consejero delegado de la entidad, Javier González Calvo, ya catalogó la campaña como un auténtico "fracaso", aunque esperaba que la plantilla fuese capaz de meterse, al menos, en la nueva Primera RFEF. Sin embargo, una mala primera vuelta de la segunda fase ha hecho que la primera plantilla blanquiverde descienda de categoría para el próximo curso regular. Por ello y debido a la debacle, es tiempo de análisis dentro de la cúpula califal y mirar el rendimiento de un plantel que no ha conseguido dar el paso al frente en su propio feudo. El Arcángel, sin público en la mayoría de las ocasiones, ha dejado ser la piedra angular del Córdoba CF e incluso los números mejoran fuera del coliseo ribereño que sobre el césped cordobés.

Una temporada donde el Córdoba debía ser el referente de un Grupo IV-B con hasta cuatro recién ascendidos desde Tercera División, aunque dos de ellos finalmente accedieron a la segunda fase con opciones de subir a Segunda División. Aun así, la entidad blanquiverde arrancó bien como local, venciendo al Lorca Deportiva con un solitario gol de Piovaccari (1-0). Gracias a esto, los chicos dirigidos, en aquel entonces, por Juan Sabas creyeron que era posible que El Arcángel fuese la piedra angular de una nueva campaña en Segunda División B, pero no fue así. De hecho, el conjunto califa ha cuajado mejores números como visitante, logrando lejos del feudo ribereño un total de 21 puntos de los 36 posibles. Sin embargo, esta cifra baja mucho si contamos únicamente los encuentros disputados sobre el verde cordobés, consiguiendo únicamente 16 puntos de los 36 posibles. Un total de cuatro victorias, cuatro empates y cuatro derrotas que han significado el hándicap más importante del Córdoba durante este curso.

Por otro lado, el poco acierto de cara a puerta ha sido otro de los motivos por el cual la entidad blanquiverde competirá la próxima temporada en Segunda RFEF. Y es que Miguel Valenzuela, integrante de la dirección deportiva, clamó sin dudar que el Córdoba "tenía una de las mejores delanteras de toda la categoría", pero finalmente esto no se ha demostrado sobre el verde. Willy Ledesma ha mostrado con creces que es capaz de liderar la zona ofensiva blanquiverde, cuajando un buen tramo final de campaña con ocho tantos en su haber. Sin embargo, al principio de curso, Juan Sabas decidió que el pacense no fuese el titular indiscutible sino que el italiano Federico Piovaccari era el encargado de ser la referencia en ataque, aunque no ha sido capaz de mantener una regularidad óptima. De hecho, el ariete tan solo ha perforado la meta visitante en cuatro ocasiones en los 890 minutos disputados, mientras que otros jugadores como Miguel de las Cuevas o Luismi Redondo han logrado cinco y tres tantos en 695 y 356 minutos, respectivamente.

Unos motivos que han contribuido a la debacle colectiva del Córdoba CF durante la presente temporada. Y es que la entidad blanquiverde estaba confeccionada, tanto por estructura a nivel de club como por nombres en la primera plantilla, para luchar por ascender a Segunda División hasta el último momento. Sin embargo, los resultados han dictaminado justicia y el equipo califal ha terminado el curso en la primera semana del mes de mayo, una fecha donde los play off por lograr los cuatro puestos en el fútbol profesional para la próxima campaña aún no habían ni comenzado. Debido a esto, la plantilla cordobesa jugará la siguiente temporada en la cuarta categoría del fútbol español, estando ya dos escalones por debajo del objetivo primordial para la nueva gestora. Un auténtico fracaso que debe ser para coger impulso en las fechas venideras.