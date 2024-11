El Córdoba CF y un nuevo amistoso ante los Médicos por el Movember

Esto ya se está convirtiendo en un auténtico clásico, y así se dejó notar en el ambiente del partido. Aun así y a pesar de la competitividad que reina en cada uno de los profesionales que se enfundaron las botas, el carácter del duelo era benéfico, con motivo del Movember. Esta iniciativa se crea en busca de la investigación y la prevención del cáncer de próstata, por lo que qué menos que se enfrentasen el CF Médicos de Córdoba ante un combinado compuesto por el cuerpo técnico, dirección deportiva y peñas del Córdoba CF. Gracias a esto, el campo de césped natural de la Ciudad Deportiva fue testigo de un auténtico partidazo en el que algunos no defraudaron.

Y no es que no defraudaran por su nivel futbolístico. Hubo jugadores de los que no se esperaba nada y, efectivamente, no hicieron absolutamente nada. A pesar de ello, el encuentro comenzó de una manera igualadísima, aunque con ciertas deficiencias defensivas por parte del conjunto blanquiverde que dejaron en total libertad a un CF Médicos de Córdoba que se hizo rápidamente con la posesión del balón. Por tanto, deportistas locales como Javi Flores, Iván Ania o Gaspar Gálvez corrían detrás del esférico bajo la atenta mirada de un Antonio Fernández Monterrubio, CEO del club, que, además de estar presente, pedía al entrenador Ángel cambios para evitar una catástrofe.

Quién avisa no es traidor y finalmente los médicos se adelantaron en el marcador en un disparo ajustado en el que Sebas Moyano no pudo hacer nada en su estirada. A partir de ahí, el equipo desestructurado que se vio sobre el césped de la Ciudad Deportiva cambió totalmente después de unos cambios en la línea defensiva, que hizo que la intensidad fuese la principal protagonista. De hecho, Raúl Cámara comenzó a entrar en juego e incluso la colegiada del encuentro tuvo que pararle los pies a modo de faltas por su exceso de fuerza en algunas acciones.

Por su parte, Iván Ania comenzó el duelo ejerciendo de falso nueve y apenas tocó un balón, por lo que poco a poco fue retrocediendo su posición hasta llegar al centro del campo en el que se empezó a asociar con Javi Flores, aunque sin demasiadas ocasiones de peligro para evitar que el CF Médicos de Córdoba se fuese al paso por vestuarios por delante en el marcador.

Aun así, la segunda parte no dejó lugar a dudas. El equipo conformado por el Córdoba CF dio un paso al frente, comenzó a dominar el balón y los acercamientos comenzaron a llegar. Tanto fue así que Iván Ania sacó el córner al primer palo donde César Negredo remató a placer, instaurando así el empate en el marcador y sorprendiendo a un CF Médicos de Córdoba que no tenían argumentos para responder.

Sin embargo, el físico da para lo que da y hubo muchos jugadores, como Iván Ania o Alberto, que tuvieron que pedir el cambio por sendas molestias musculares. Dosificar esfuerzos para la primera plantilla del Córdoba CF, pero para los protagonistas de este benéfico no tanto y eso se notó en el ritmo de un partido donde firmaron las tablas ambos conjuntos. Un duelo que dejó claro que mejor hablar y dirigir desde la banda, aunque siempre con un carácter solidario y de concienciación de la sociedad.