El Córdoba CF mira hacia el filial para el partido frente al Antequera

Una nueva semana de competición se presenta frente al Córdoba CF, al que le tocará visitar Antequera en busca de sumar su segunda victoria consecutiva. La derrota administrativa en su último encuentro lejos de El Arcángel, frente a la UD San Fernando, reactivó la llama de un equipo que busca certificar el ascenso a Primera RFEF por la vía rápida. Seis puntos le aventajan con respecto a su más inmediato perseguidor, el CP Cacereño, aunque si bien es cierto que el conjunto califa cuenta con un encuentro menos que los extremeños.

Las diferentes bajas en la línea defensiva obligarán a Germán Crespo a modificar su esquema inicial. Por un lado, Gudelj acumuló su quinta tarjeta amarilla, por lo que no podrá jugar en El Maulí. Por el otro, Ekaitz Jiménez sigue sin encontrarse al cien por cien, por lo que, a la espera de mejorar sus sensaciones, será duda hasta el último momento. En el entrenamiento realizado sobre el césped de El Arcángel en la jornada matinal del jueves, el vasco no pudo completar la sesión, reafirmando así sus molestias físicas. Esto se suma a las ya conocidas bajas de Bernardo y José Alonso que, pese a que acudieron al estadio , tan solo el primero pudo ejercitarse, muy brevemente, haciendo algunos minutos de carrera. Además, la situación se recrudeció aún más si cabe cuando José Cruz tuvo que retirarse en mitad de la sesión, aunque todo hace indicar que fue por precaución por lo que su presencia en Antequera no debería de correr peligro.

De esta manera, Germán Crespo ha optado por llamar al primer equipo hasta a cuatro jugadores del equipo filial: Tala, Valtteri, Manolillo e Iván Martínez. Los cuatro jóvenes se han ejercitado como uno más con el resto del grupo y no se descarta que se opte por llamar a alguno de ellos para convocar la convocatoria. Cabe recordar que, en primer lugar, Tala puede ocupar tanto el puesto de lateral izquierdo como el de central; mientras que Manolillo es un lateral zurdo más puro. Tanto Valtteri como Iván Martínez pueden hacer las veces de central, completando así la línea defensiva califal.

En cuanto al entrenamiento en sí, el conjunto califal empleó una gran parte de la sesión en realizar un partidillo a campo completo en el que se pusieron a prueba los diferentes automatismos que Germán Crespo ha ido trabajando con la plantilla califa. Como suele ser habitual, el buen ambiente y la intensidad han sido las tónicas dominantes durante todo el entreno, haciendo así gala del gran momento de forma que vive el equipo en estos momentos. Las bajas no parecen achantar a un Córdoba CF que ya mira al horizonte sin miedo ni pausa. El Antequera espera, y los blanquiverdes no piensan levantar el pie del acelerador.