Mario Ortiz se suma a las despedidas

La nueva planificación ya está en marcha. Tras los traspasos de Djetei al Albacete y Alberto del Moral al Villarreal, el Córdoba debía planificar cuanto antes la próxima plantilla que competirá en Segunda RFEF, cuarta categoría del fútbol nacional. Y es que la entidad blanquiverde llega tras hacer una temporada desastrosa a nivel deportivo. El club califal no consiguió la regularidad necesaria para cumplir el objetivo propuesto que no era otro que ascender por la vía rápida a Segunda División. Sin embargo, las carencias mostradas por parte de la dirección deportiva a la hora de confeccionar el plantel y la poca continuidad en el banquillo hicieron que el equipo cordobés bajase hasta la categoría actual. Por ello, la meta está ahora en volver lo antes posible a unas divisiones superiores y la directiva ha decidido que debe haber una revolución en el vestuario. Gracias a esto, Mario Ortiz, con contrato hasta 2022, no seguirá vistiendo la elástica andaluza después de que él mismo haya pedido la carta de libertad tal y como informó La Jugada de Canal Sur en su cuenta de Twitter.

Y finalmente lo ha anunciado el Córdoba CF a través de un comunicado expuesto en su página web. Por su parte, la entidad blanquiverde le ha agradecido el esfuerzo que el santanderino ha realizado en la pasada temporada y le desea suerte en su futuro profesional, aunque antes ha relatado los motivos por el cual Mario Ortiz ya no vestirá la elástica califa a lo largo de la próxima campaña en Segunda RFEF. "El centrocampista comunicó el pasado 18 de mayo que se acogía a la cláusula de resolución anticipada prevista en su contrato, por lo que no formará parte de la plantilla la próxima temporada", añade un club que explica cómo aterrizó el futbolista en el equipo andaluz. "Llegó el pasado verano procedente del Racing de Santander, equipo de su tierra natal con el que ya había protagonizado un ascenso a Segunda División A", aunque finalmente no ha rendido al nivel esperado por el ámbito cordobesista.

Aun así, el jugador santanderino ha sido uno de los más usados tanto para Juan Sabas como para Pablo Alfaro y Germán Crespo. A lo largo de esta temporada, Mario Ortiz se ha convertido en la piedra angular del mediocampo, disputando 23 de los 24 partidos que el Córdoba CF ha jugado en la anterior campaña, lo que significa 1725 minutos en los cuales inauguró su cuenta goleadora con un tanto ante el Yeclano Deportivo en el Estadio Municipal de la Constitución. Por otro lado, este futbolista no será el único que salga de la entidad blanquiverde con el paso de los días. Y es que también se ha confirmado que Manu Farrando, con contrato que le vinculaba al club califal hasta 2022, ha abandono el barco cordobesista para enrolarse, presumiblemente, a un UCAM Murcia que disputará el próximo año la nueva Primera RFEF. Por tanto, el Córdoba recibirá una reestructuración en el vestuario con el objetivo de que vuelva a existir una plantilla que sea capaz de conseguir el ascenso de categoría.