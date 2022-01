El Córdoba CF, un local inexpugnable

Se ha destacado ya, por activa y por pasiva, y en todos los términos posibles, el sobresaliente rendimiento del Córdoba CF en lo que va a curso. Lo cierto es que hay un sector al que aún no le sorprende, y es más, defiende que es lo que se le debe exigir a dicho club en una categoría como la Segunda RFEF, aunque el balance no deja de ser extraordinario a tenor de las circunstancias. Y no para de mejorar. Además, el balance cobra un significado más especial si cabe teniendo en cuenta que, hasta la fecha, no encuentra competidor prácticamente en toda España. En efecto, El Arcángel se ha convertido en un verdadero fortín, y es ahí donde los blanquiverdes están sembrando principalmente su rutilante dominio en la categoría. Nadie ha logrado aún rascar aún ni un solo resultado negativo para los califas, tanto en liga como en Copa RFEF, al tiempo que solo el Sevilla FC ha sido el único club hasta la fecha que se ha marchado con victoria del feudo ribereño, y lo hizo sufriendo en la prórroga de la eliminatoria de Copa del Rey.

Todo ello ha posibilitado que los de Germán Crespo marchen como líderes intratables del Grupo IV. De hecho, a día de hoy, la diferencia es de diez puntos con respecto al segundo clasificado, lo que le convierte en el mejor líder de toda la categoría y el equipo que más cerca está del ascenso, el gran objetivo del club en la presente campaña. Buena parte del botín, como se ha dicho, se ha alcanzado en El Arcángel, donde el Córdoba acumula una dinámica de diez victorias en diez encuentros, para sumar 30 de los 43 puntos obtenidos hasta la fecha. Por tanto, la balanza en lo que se refiere a su superioridad como local es innegable, teniendo en cuenta, además, que ha firmado 35 goles a favor y tan solo ha encajado 6.

Unos números extraordinarios en sí mismos, pero que adquieren una trascendencia aún más notable si se comparan con el resto de equipos de las principales ligas del país. En concreto, de las cuatro primeras. No hay nadie en todo el fútbol español que iguale los números del Córdoba. Bien es cierto es que hay otros dos que, a día de hoy, han obtenido todos los puntos posibles en sus estadios, aunque ninguno ha podido alcanzar la cifra de diez compromisos. Ambos se encuentran también en la Segunda RFEF. Son los casos de la Unión Adarve, líder del Grupo I con ocho victorias como local y ninguna derrota, y el Cerdanyola FC, que posee el mismo balance en su feudo, aunque en su caso ocupa la sexta plaza del Grupo III debido a su pobre rendimiento como visitante.

Igualmente, Deportivo, Racing, Unionistas y Albacete, en Primera RFEF, y Real Madrid y Sevilla, en Primera División, tampoco conocen la derrota aún, aunque sí que se han dejado puntos por el camino en forma de empates. Por si fuera poco, si profundizamos aún más, en la Tercera RFEF aparecen otros dos equipos con pleno de victorias en casa, según los datos de @laligaennumeros. El Subiza, segundo del Grupo XV con 8-0 como local, y el Jerez de los Caballeros, quinto del Grupo IV con 7-0 en su estadio.