El Córdoba CF fleta un autobús para el 'play off' en Ponferrada

Una nueva caravana blanquiverde está aquí. La oportunidad de vivir un partido inolvidable con tus amigos y/o familiares está a la vuelta de la esquina, porque hace ocho años que el Córdoba CF no disputa un play off de ascenso y lo hará con el objetivo de volver al fútbol profesional. Sin embargo, no será nada fácil, ya que los blanquiverdes se medirán este mismo domingo en la ida de la primera eliminatoria ante una SD Ponferradina que, a pesar de no acabar en buena dinámica la temporada regular, quiere que El Toralín sea un auténtico fortín y es por ello que ha enviado poco más de 600 entradas para los aficionados cordobesistas.

Dicha hinchada ya se está rearmando en busca de invadir territorio berciano este mismo fin de semana, aunque el propio club quiere llevar la voz cantante en este sentido. Es por ello que el Córdoba CF ha anunciado que fletará un bus en busca de facilitar el desplazamiento de sus aficionados. “Hemos organizado un servicio de autobús con salida desde nuestras taquillas la noche del sábado al domingo a las 00:00, con regreso programado tras la finalización del partido. El precio del bus será 50 euros para abonados y 55 euros para no abonados. Debe haber una reserva mínima de 42 plazas para que salga el bus adelante. El precio de las entradas para este encuentro es de 20 euros”, ha informado el club blanquiverde en un comunicado expuesto en su página web.

Además, el Córdoba CF espera recibir las entradas procedentes de Ponferrada el miércoles por la mañana. “En cuanto nos lleguen, lo comunicaremos a nuestros aficionados a través de todos nuestros canales. No obstante, si algún abonado quiere pasar por taquillas a reservar su viaje, podrá dejarlo todo pagado y el sábado por la noche, al subirse al autobús, se le entregará su entrada. Si el abonado quiere viajar por sus propios medios, tendrá que esperar hasta el miércoles que lleguen las entradas para poder adquirirla”.

Por otro lado, la entidad blanquiverde ha explicado que ha priorizado la reserva de entradas para sus abonados y peñistas, “como ha sido habitual durante la temporada”, mientras que será necesario presentar DNI y abono para la compra de dichas localidades. El horario de atención de las taquillas de El Arcángel es: