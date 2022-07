El Córdoba CF duda si presentarse al pliego para la cesión de El Arcángel

Nuevos problemas los que sobrevuelan la parcela del Córdoba CF. Todo era emoción e ilusión entre su hinchada cuando se conoció que la situación de El Arcángel iba a dejar de estar precaria y que el propio club blanquiverde estaba cerca de hacerse con su cesión. Aun así, el Ayuntamiento de Córdoba pedía calma por todos los procesos y el primer paso pasaba por firmar el pliego de condiciones para la cesión de este emplazamiento deportivo. Unas condiciones que se han hecho públicas una vez se ha oficializado esta sucesión de etapas, aunque los requisitos a cumplir no han gustado al club califal.

El presidente del Córdoba CF, Javier González Calvo, ha realizado una serie de declaraciones a Diario Córdoba mostrando su desacuerdo con las condiciones para la cesión de El Arcángel y, sobre todo, por esa imposibilidad de construir un hotel porque, en palabras del alcalde de Córdoba, José María Bellido, esta concesión no puede otorgarse a una SAD. “Claro que puede ser. Alguien que no tiene ni idea de Derecho se lo ha dicho al alcalde. Si es así, entonces, que lo gestione haga la tribuna otro y que me alquile el terreno de juego”, admite un dirigente que también duda por el tiempo de la cesión del estadio. “Hacen la concesión por 40 años, ¿por qué? La ley permite hacerlo por 70 años, explica.

Otro de los temas polémicos dentro de este pliego es que el Consistorio de Córdoba puede usar el estadio durante un espacio de tiempo cada año y González Calvo subraya que “pues que lo use otro y que lo pague”. “Hay que trabajar un poquito para hacer estas cosas, entender de qué van. Un estadio donde solo viene gente al fútbol costará solo la tribuna 14 millones de euros, con un canon de 300.000 euros. El año pasado saqué en abonos 400.000 euros y este sacaré 900.000. No quiero utilizarlo para absolutamente nada. El Ayuntamiento de Córdoba está bastante equivocado”.

Por otro lado, el propio presidente de la entidad blanquiverde admite que ya le ha mostrado su desacuerdo al alcalde de Córdoba y le advirtió que, de ser esas condiciones, el Córdoba CF no seguía adelante con la cesión. “¿Qué es lo que han sacado? ¿Se puede decir lo que cuesta una obra? ¿El fondo sur se deja como está? ¿El fondo norte con goteras? No se han pasado ni a ver el estadio”, asevera González Calvo.

En la línea de este argumento, el dirigente admitió que, desde el club, su postura es no presentarse y “a ver qué hacen con el estadio”. Una cesión que era ilusión para el aficionado pero que se ha convertido en un tira y afloja por parte del Ayuntamiento de Córdoba y el propio Córdoba CF.