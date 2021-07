En El Arcángel y con público: el Córdoba desvela su nueva indumentaria

La actividad en el césped continúa. Ésta es la primera semana de una pretemporada de mes y medio para el primer equipo. Y los entrenamientos permiten conocer desde hace unos días la vestimenta de trabajo. Pero es este jueves cuando en realidad se va a saber, con prontitud en fecha, cuál es la nueva indumentaria. Así es, el Córdoba va a desvelar en apenas unas horas su ropa deportiva para la campaña 2021-22, que de nuevo está a cargo de Givova. Como novedad en este tipo de actos, la cita se va a desarrollar en El Arcángel. Una reapertura del estadio -más allá de la hecha desde el lunes para las sesiones de la plantilla principal- que se da además con posibilidad de asistencia para los aficionados, si bien con limitación de entrada.

El estadio acoge, en efecto, uno de los eventos más esperados por los seguidores de cualquier club, no sólo del califal, cada año en verano. No es otro que precisamente la presentación oficial de las camisetas de la entidad para la siguiente temporada. A las 21:00 está fijado el acto en esta ocasión, en que existe opción de acudir para el que lo desee. Es decir, está abierta la cita no sólo a patrocinadores o instituciones, así como a medios de comunicación. Por cierto, se trata de una diferencia relevante en relación a 2020, cuando la nueva ropa deportiva la pudieron ver de cerca, en vivo, sólo unos cuantos elegidos. La razón fue, lógicamente, la situación sanitaria por el coronavirus.

Pero que las puertas se abran a todo el mundo no supone una libertad absoluta en lo que a afluencia de público se refiere. El Córdoba ha establecido un aforo límite de 2.000 personas. De nuevo, el motivo es la persistente crisis por la Covid-19. Y lo cierto es que las circunstancias actuales invitan a mantener prudencia en este sentido pues las cifras de contagios van en aumento en la capital. Por este motivo, el club espera que no haya problema de aglomeración y sí responsabilidad por parte de su afición. Sea como fuere, a las 21:00 va a comenzar un evento de gran atractivo. No sólo por la primera visualización de la ropa deportiva que se estrena sino por saber si alguna de las elásticas entra en la agenda de compras futuras.

Acerca de la indumentaria, en esta ocasión no existen pistas de cómo puede ser cada una de las elásticas. La marca italiana Givova responde por segundo año al acuerdo con el Córdoba, al que vistió por primera vez en la anterior temporada. Para ese debut en El Arcángel, la firma optó por una primera camiseta sin escapar de lo tradicional -y de lo que ha de ser-. Blanco y verde y punto. Así, la atención se dirigía en ese instante la segunda y tercera vestimenta. En el primer caso se optó desde el club por un verde más oscuro con una sobreimpresión especial. Se mostró una estampa significativa y que es seña de identidad de la ciudad: el Puente Romano y la Mezquita Catedral. Y en el segundo, la entidad quiso realizar un homenaje al Electromecánicas al cumplirse el centenario de su fundación. Los colores eran idénticos, rojo y blanco.